Pokémon Pocket : Quel booster de Méga-Ascension privilégier pour obtenir les meilleures cartes ?

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Altaria, Braségali ou Léviator : quel paquet privilégier pour obtenir certaines cartes secrètes ?

les cartes Immersive Rare de cette extension. Celles-ci mettent à l'honneur les Pokémon sur les paquets et ne peuvent être obtenues que dans les boosters à leur effigie. Selon vos préférences ou votre souhait de compléter le Cartodex, vous devrez donc ouvrir :

Des boosters Altaria pour tenter d'obtenir la carte Immersive rare Méga-Altaria EX

Des boosters Braségali pour récupérer la carte Immersive rare Méga-Braségali EX

Des boosters Léviator pour essayer de récupérer la carte Immersive rare Méga-Léviator EX

Le constat est le même pour les cartes secrètes. Plusieurs Pokémon spécifiques ne peuvent être obtenus que dans un type de paquet. Découvrez ci-dessous les créatures exclusives à chaque paquet et déclinées en version EX, Full Art et Alternative :

Farfaduvet, Méga-Altaria, Méga-Pharamp, Wimessir, Tauros, Kimera et Atalante dans les boosters Altaria

Méga-Scarabrute, Galopa, Méga-Braségali, Tygnon, Kravarech, Pectorius et Flora dans les boosters Braségali

Méga-Léviator, Amphinobi, Voltali, Méga-Absol, Melmetal, Amana et Copieuse dans les boosters Léviator

Certains Pokémon très appréciés de la communauté et déclinés en version Illustration rare ne sont également disponibles que dans un type de booster. D'ailleurs, les récupérer sera nécessaire pour valider certaines des missions secrètes de Méga-Ascension. Découvrez juste en dessous dans quels boosters vous pourrez les retrouver :

Cabriolaine, Gorythmic, Lugulabre, Ludicolo, Bekaglaçon, Scrutella, Mucuscule et Mastouffe dans les packs Altaria

Charmillon, Caninos, Keldeo, Luxray, Makuhita, Aéroptéryx, Corvaillus et Furaiglon dans les paquets Braségali

Magicarpe, Moyade, Tutankafer, Hippodocus, Pandespiègle, Corboss, Trioxydre et Delcatty dans les paquets Léviator

Les cartes Pokémon chromatiques de Méga-Ascension : dans quel booster les trouver ?

Du côté des cartes Shiny, la règle s'applique également. Qu'il s'agisse des cartes à un ou à deux éclats colorés, il est possible d'obtenir certaines d'entre elles uniquement en ouvrant un paquet spécifique. Chasseurs de Pokémon chromatiques, voici la liste des exclusives de chaque paquet de Méga-Ascension :

Vous pourrez obtenir les versions chromatiques de Chétiflor, Boustiflor, Empiflor, Artikodin, Otaquin, Otarlette, Zeraora, Miaouss, Persian, Queunotor, Oratoria EX, Quatermac EX, Dialga Ex et Castorno EX dans les paquets Altaria

Les versions chromatiques de Brindibou, Efflèche, Sulfura, Manaphy, Racaillou, Gravalanch, Grolem, Taupiqueur d'Alola, Doduo, Dodrio, Archéduc Ex, Palkia EX, Tokorico Ex et Triopikeur d'Alola EX sont exclusives aux boosters Braségali

Les versions shiny de Flamiaou, Matoufeu, Ptitard, Tétarte, Tartard, Électhor, Plumeline, Soporifik, Hypnomade, Rocabot, Félinferno EX, Pikachu EX, Lougaroc Ex et Arceus Ex se cachent dans les boosters Léviator Enfin, notez que les 3 cartes Gold rare de la série peuvent être obtenues dans les 3 paquets sans distinction. Mais vous, allez-vous privilégier un booster en particulier ou ouvrir les trois ? Dites-le nous dans les commentaires ! L'un des facteurs déterminants concerneCelles-ci mettent à l'honneur les Pokémon sur les paquets et ne peuvent être obtenues que dans les boosters à leur effigie. Selon vos préférences ou votre souhait de compléter le Cartodex, vous devrez donc ouvrir :Le constat est le même pour les cartes secrètes.Découvrez ci-dessous les créatures exclusives à chaque paquet et déclinées en version EX, Full Art et Alternative :Certains Pokémon très appréciés de la communauté et déclinés en version Illustration rare ne sont également disponibles que dans un type de booster. D'ailleurs, les récupérer sera nécessaire pour valider certaines des missions secrètes de Méga-Ascension. Découvrez juste en dessous dans quels boosters vous pourrez les retrouver :. Qu'il s'agisse des cartes à un ou à deux éclats colorés, il est possible d'obtenir certaines d'entre elles uniquement en ouvrant un paquet spécifique. Chasseurs de Pokémon chromatiques, voici la liste des exclusives de chaque paquet de Méga-Ascension :Enfin, notez que. Mais vous, allez-vous privilégier un booster en particulier ou ouvrir les trois ? Dites-le nous dans les commentaires !

Avec 331 cartes différentes, Méga-Ascension figure. Or, certains joueurs sont déterminés à compléter le Master set, c'est-à-dire à réunir toutes les cartes de l'extension, secrètes comprises. Mais l'extension B1 va imposer une contrainte de taille aux complétistes.Bien entendu, les joueurs peuvent utiliser les outils communautaires à disposition comme la Pioche miracle, les échanges et les dons pour obtenir plus facilement des cartes qui manquent à leur collection. Cependant, certaines cartes ne peuvent pas être obtenues ainsi. Il sera donc, notamment les plus difficiles à obtenir.Les dresseurs concernés peuvent donc choisir d'alterner les ouvertures afin de remplir leur Cartodex sans trop de répétitions. Mais pour d'autres joueurs, la recherche des cartes les plus belles ou les plus puissantes est leur source de motivation. Si c'est votre cas, sachez que le booster que vous choisirez aura son importance.Les cartes du set principal et les cartes secrètes de Méga-Ascension ont été réparties entre les 3 paquets. Afin d'optimiser vos chances d'obtenir votre Pokémon préféré ou une carte très utile dans la nouvelle méta, vous devrez faire un choix. Néanmoins, il dépendra beaucoup de ce que vous recherchez.