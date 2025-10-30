Pokémon Pocket : Quel booster de Méga-Ascension privilégier pour obtenir les meilleures cartes ?

Méga-Ascension propose 3 boosters différents aux joueurs de Pokémon Pocket. Mais pour obtenir les cartes les plus puissantes ou les plus recherchées, quel paquet faut-il ouvrir en priorité ?
Depuis ses premières extensions, Pokémon Pocket
incite les joueurs à choisir un booster parmi les 2 ou 3 disponibles pour chaque série. Méga-Ascension n'échappe pas à la règle en proposant trois paquets colorés aux couleurs de Pokémon très populaires.
De nombreux utilisateurs et utilisatrices se demandent alors s'il est préférable de choisir le booster Altaria, celui à l'effigie de Léviator ou le paquet Braségali. Si vous hésitez, découvrez nos conseils et les cartes emblématiques de chaque booster pour vous aider dans votre choix.
Faut-il obligatoirement ouvrir les 3 paquets de Méga-Ascension pour réunir tout le Cartodex de l'extension ?
Avec 331 cartes différentes, Méga-Ascension figure dans le Top 3 des extensions contenant le plus de cartes de toute l'histoire de Pokémon Pocket
. Or, certains joueurs sont déterminés à compléter le Master set, c'est-à-dire à réunir toutes les cartes de l'extension, secrètes comprises. Mais l'extension B1 va imposer une contrainte de taille aux complétistes.
Bien entendu, les joueurs peuvent utiliser les outils communautaires à disposition comme la Pioche miracle, les échanges et les dons pour obtenir plus facilement des cartes qui manquent à leur collection. Cependant, certaines cartes ne peuvent pas être obtenues ainsi. Il sera donc nécessaire d'ouvrir les 3 paquets de l'extension pour trouver toutes les cartes de la série
, notamment les plus difficiles à obtenir.
Les dresseurs concernés peuvent donc choisir d'alterner les ouvertures afin de remplir leur Cartodex sans trop de répétitions. Mais pour d'autres joueurs, la recherche des cartes les plus belles ou les plus puissantes est leur source de motivation. Si c'est votre cas, sachez que le booster que vous choisirez aura son importance.
Altaria, Braségali ou Léviator : quel paquet privilégier pour obtenir certaines cartes secrètes ?
Les cartes du set principal et les cartes secrètes de Méga-Ascension ont été réparties entre les 3 paquets. Afin d'optimiser vos chances d'obtenir votre Pokémon préféré ou une carte très utile dans la nouvelle méta, vous devrez faire un choix. Néanmoins, il dépendra beaucoup de ce que vous recherchez.
L'un des facteurs déterminants concerne les cartes Immersive Rare de cette extension.
Celles-ci mettent à l'honneur les Pokémon sur les paquets et ne peuvent être obtenues que dans les boosters à leur effigie. Selon vos préférences ou votre souhait de compléter le Cartodex, vous devrez donc ouvrir :
- Des boosters Altaria pour tenter d'obtenir la carte Immersive rare Méga-Altaria EX
- Des boosters Braségali pour récupérer la carte Immersive rare Méga-Braségali EX
- Des boosters Léviator pour essayer de récupérer la carte Immersive rare Méga-Léviator EX
Le constat est le même pour les cartes secrètes. Plusieurs Pokémon spécifiques ne peuvent être obtenus que dans un type de paquet.
Découvrez ci-dessous les créatures exclusives à chaque paquet et déclinées en version EX, Full Art et Alternative :
- Farfaduvet, Méga-Altaria, Méga-Pharamp, Wimessir, Tauros, Kimera et Atalante dans les boosters Altaria
- Méga-Scarabrute, Galopa, Méga-Braségali, Tygnon, Kravarech, Pectorius et Flora dans les boosters Braségali
- Méga-Léviator, Amphinobi, Voltali, Méga-Absol, Melmetal, Amana et Copieuse dans les boosters Léviator
Certains Pokémon très appréciés de la communauté et déclinés en version Illustration rare ne sont également disponibles que dans un type de booster. D'ailleurs, les récupérer sera nécessaire pour valider certaines des missions secrètes de Méga-Ascension. Découvrez juste en dessous dans quels boosters vous pourrez les retrouver :
- Cabriolaine, Gorythmic, Lugulabre, Ludicolo, Bekaglaçon, Scrutella, Mucuscule et Mastouffe dans les packs Altaria
- Charmillon, Caninos, Keldeo, Luxray, Makuhita, Aéroptéryx, Corvaillus et Furaiglon dans les paquets Braségali
- Magicarpe, Moyade, Tutankafer, Hippodocus, Pandespiègle, Corboss, Trioxydre et Delcatty dans les paquets Léviator
Les cartes Pokémon chromatiques de Méga-Ascension : dans quel booster les trouver ?
Du côté des cartes Shiny, la règle s'applique également
. Qu'il s'agisse des cartes à un ou à deux éclats colorés, il est possible d'obtenir certaines d'entre elles uniquement en ouvrant un paquet spécifique. Chasseurs de Pokémon chromatiques, voici la liste des exclusives de chaque paquet de Méga-Ascension :
- Vous pourrez obtenir les versions chromatiques de Chétiflor, Boustiflor, Empiflor, Artikodin, Otaquin, Otarlette, Zeraora, Miaouss, Persian, Queunotor, Oratoria EX, Quatermac EX, Dialga Ex et Castorno EX dans les paquets Altaria
- Les versions chromatiques de Brindibou, Efflèche, Sulfura, Manaphy, Racaillou, Gravalanch, Grolem, Taupiqueur d'Alola, Doduo, Dodrio, Archéduc Ex, Palkia EX, Tokorico Ex et Triopikeur d'Alola EX sont exclusives aux boosters Braségali
- Les versions shiny de Flamiaou, Matoufeu, Ptitard, Tétarte, Tartard, Électhor, Plumeline, Soporifik, Hypnomade, Rocabot, Félinferno EX, Pikachu EX, Lougaroc Ex et Arceus Ex se cachent dans les boosters Léviator
Enfin, notez que les 3 cartes Gold rare de la série peuvent être obtenues dans les 3 paquets sans distinction
. Mais vous, allez-vous privilégier un booster en particulier ou ouvrir les trois ? Dites-le nous dans les commentaires !
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