Pokémon Pocket : Fêtez les deux ans du jeu avec une montagne de cadeaux

Pokémon Pocket a officiellement deux ans ! Pour l'occasion, un événement spécial est accessible en jeu avec une pluie de boosters gratuits à récupérer et d'autres surprises.

Chaque année, le 30 octobre, Pokémon Pocket souffle une nouvelle bougie. Depuis aujourd'hui, le titre free-to-play de DeNA a deux ans. Comme l'an dernier, cet anniversaire est célébré en jeu avec quelques surprises pour les joueurs et joueuses.

Les festivités ont commencé il y a quelques jours avec Mission Pikachu: Pika Pika ! Cette série de missions est facilement réalisable et la récompense ultime est une carte spéciale inspirée par le TCG Pokémon. Mais les célébrations du deuxième anniversaire continuent avec une autre surprise.

Des boosters, des Sabliers et une collection cosmétique inédite offerts en validant des missions dans Pokémon Pocket

La surprise prend la forme d'une autre série de missions baptisée « Rareté 2 étoiles garantie ». Vous pouvez la retrouver en vous rendant dans l'onglet Missions de l'application, situé dans le coin inférieur droit de l'écran d'accueil. Celle-ci comprend 27 missions différentes qui sont réalisables par tous les joueurs, quel que soit leur niveau.

Certaines demandent simplement de se connecter au titre pendant une période de 10 jours. Tandis que d'autres demandent d'utiliser la pioche miracle un certain nombre de fois ou d'obtenir un nombre de cartes spécifiques. Chaque mission donne droit à une récompense dédiée.

Cela comprend des boosters de Fusion double, de Booster de Luxe Méga ou de Booster de Luxe EX. Vous pourrez aussi obtenir des Sabliers boosters, des Poudres éclat et une collection cosmétique à l'effigie d'Ectoplasma. Mais une autre récompense exceptionnelle attend celles et ceux qui réaliseront 24 des 27 missions demandées.

Deux occasions d'obtenir des cartes de rareté 2 étoiles pour cet anniversaire

La mission « Rareté 2 étoiles garantie » possède une barre de progression visible en haut de l'écran. Chaque nouvel objectif validé fait avancer cette barre qui comporte plusieurs paliers. En validant respectivement 12 et 20 missions différentes, les joueurs pourront récupérer jusqu'à 240 Sabliers miracle. Mais en validant 24 missions différentes, ils obtiendront un Coupon booster à échanger dans la boutique en jeu.

Ce ticket permet de choisir un booster parmi tous ceux disponibles jusqu'à L'ambition de la Team Rocket. Mais le vrai cadeau est que le booster choisi contiendra obligatoirement une carte de rareté 2 étoiles au minimum. Cela signifie que les joueurs auront au moins une carte Full Art ou Alternative dans leur paquet.

Pour inciter les joueurs à valider ces 24 missions, un premier Coupon booster a été envoyé gratuitement à tous les utilisateurs de Pokémon Pocket. Vous pouvez le retrouver dans l'onglet Cadeaux et le récupérer gratuitement. Vous aurez donc au moins deux cartes de rareté 2 étoiles de cette manière, un beau cadeau pour célébrer les deux ans de Pokémon Pocket.