Pokémon Pocket : Tous les événements à venir révélés par un leak

Alors qu'un récent leak divulguait les prochaines cartes promotionnelles récupérables, Pokémon Pocket est une nouvelle fois victime d'une fuite d'informations, liée cette fois-ci aux événements en jeu.
Si les joueurs de Pokémon Pocket
profitent actuellement des boosters de la mini-série L'Île Fabuleuse
, ils guettent avec impatience l'arrivée de nouvelles cartes ou d'événements permettant de compléter leur collection. Or, ceux-ci pourraient arriver plus vite qu'ils ne le pensent.
En temps normal, les seules informations leakées provenant de Pokémon Pocket sont en lien avec les prochaines cartes annoncées. D'ailleurs, le 18 décembre 2024, une fuite a révélé le visuel de 9 cartes promotionnelles
. Mais le même jour, une deuxième fuite a donné des précisions sur le mode d'obtention de certaines d'entre elles
. Or, elles seront liées à divers événements en jeu prévus entre la fin de l'année 2024 et la fin janvier 2025.
Huit nouveaux événements prévus dans les semaines à venir dans Pokémon Pocket
L'information a été partagée sur Reddit par l'utilisateur Southern-Anteater873
. L'image en question est simplement constituée d'un texte blanc sur fond noir où il est possible de lire les dates de tous les événements prévus en jeu jusqu'au 29 janvier 2025.
Si cette fuite est viable, la première de ces 8 actualités sera accessible en jeu dès le 20 décembre
. Il s'agirait d'un événement compétitif en PvP où les joueurs ayant accumulé 45 victoires en mode Versus obtiendraient en récompense un emblème spécial sur le thème de l'extension en cours. L'événement serait actif entre le 20 décembre 2024 et le 10 janvier 2025.
Mais le leak donne également des précisions sur les autres événements à venir, ainsi que les récompenses de chacun d'entre eux et les conditions d'obtention :
- Du 25 décembre 2024 au 1er janvier 2025 : Événement de connexion de 7 jours. En jouant tous les jours à Pokémon Pocket, vous pourrez obtenir 36 Sabliers boosters et 4 boosters de l'Île Fabuleuse
- Du 26 décembre 2024 au 1er janvier 2025 : Apparition massive de Pokémon de type électrique dans la Pioche miracle. Le Pokémon en vedette sera Électhor EX
- Du 1er au 15 janvier 2025 : Nouvel événement Combat solo. En validant les objectifs, vous obtiendrez des boosters Promo pouvant contenir une carte Alternative inédite de Tortank
- Du 1er au 8 janvier 2025 : Il sera possible d'obtenir 24 Sabliers boosters, 4 boosters L'Île Fabuleuse et une nouvelle carte promotionnelle de Pikachu. Cependant, la nature de l'événement n'est pas encore connue
- Du 8 janvier (partie 1) et du 15 janvier (partie 2) au 22 janvier 2025 : Nouvel événement Pioche miracle avec les cartes promotionnelles de Salamèche et Carapuce
- Du 20 au 27 janvier 2025 : Événement JcJ L'Île Fabuleuse
- Du 23 au 29 janvier 2025 : Apparition massive de Pokémon de type Psy avec Mex EX en vedette
Enfin, la publication partagée sur Reddit mentionne également l'arrivée en jeu des échanges et de la deuxième extension majeure de Pokémon Pocket.
Cependant, il est précisé que ces deux nouveautés ne seront disponibles qu'en janvier 2025, sans date précise à l'heure où ces lignes sont écrites. Pour vérifier si cette fuite est bien réelle, il nous suffit de patienter quelques heures. Si l'événement compétitif PvP apparait, vous pouvez ajouter ces activités à votre agenda de fin d'année.
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