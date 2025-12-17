Pokémon Pocket : Tout savoir sur l'extension Embrasement Écarlate

Pour conclure l'année 2025 en beauté, Pokémon Pocket amène un Embrasement Écarlate en jeu avec sa nouvelle mini-extension mettant à l'honneur les Méga-Évolutions. Découvrez ses secrets et ses surprises.
Dévoilée il y a quelques jours à peine, l'extension Embrasement Écarlate
est la nouvelle série de cartes qui va captiver les joueurs de Pokémon Pocket
. Première mini-extension de la série B, ce petit set disponible depuis le 17 décembre 2025 réunit les Méga-Évolutions, les starters de la première génération et le laboratoire de recherches. De quoi combler petits et grands dresseurs et leur donner envie de traquer les célèbres créatures entre deux repas de fête.
Plus de 100 nouvelles cartes à collectionner, dont 34 secrètes
Aussi connue comme l'extension B1a, Embrasement Écarlate n'est pas une série de cartes aussi conséquente que Méga-Ascension. Tout comme les mini-extensions Source secrète ou Crise interdimensionnelle
, elle n'est déclinée qu'en un seul booster et compte moins de cartes qu'une sortie majeure. En effet, elle ne contient que 103 cartes, secrètes comprises
.
La série principale est constituée de 69 cartes, dont les principales vedettes sont Florizarre, Tortank et Dracaufeu.
Cependant, le lancement récent de Légendes Pokémon: Z-A fait que quelques créatures présentes dans les rues d'Illumis se sont invitées à la fête, à l'image de Méga-Lockpin et de Méga-Steelix.
Les cartes secrètes d'Embrasement Écarlate
Pour les cartes secrètes, Embrasement écarlate reprend une formule déjà proposée depuis plusieurs extensions. Les plus chanceux pourront donc trouver des cartes chromatiques (ou Shinys) lors de leurs ouvertures de boosters.
Celles-ci sont d'ailleurs cachées dans des boosters de 6 cartes,
une mécanique répandue depuis déjà plusieurs séries. La répartition des cartes secrètes pour cette nouvelle série de cartes est la suivante :
- 6 cartes Illustration rare (Migalos, Héliatronc, Symbios, Xerneas, Miamiasme et Laporeille)
- 8 cartes Full Art dont 5 Pokémon et 2 cartes Dresseur (Méga-Florizarre EX, Méga-Dracaufeu Y EX, Méga-Tortank EX, Méga-Lockpin EX et Méga-Steelix EX)
- 4 cartes Alternative rare (Méga-Florizarre EX, Méga-Tortank EX, Méga-Lockpin EX et Méga-Steelix EX)
- 1 carte Immersive rare de Méga-Dracaufeu Y EX qui n'est pas sans rappeler son pendant X du TCG Pokémon
- 10 cartes à un éclat coloré, souvent appelées « Bébés shinys » par la communauté (dont un Dracaufeu)
- 4 cartes à deux éclats colorés (Mouscoto EX, Lunala EX, Engloutyran EX et Solgaleo EX)
- 2 cartes Gold rare représentant Exagide et la carte objet Extrait de croissance
Vous pouvez obtenir ces cartes via les ouvertures de boosters classiques. Sur l'écran d'accueil de l'application, 3 choix de boosters sont proposés : Source Secrète, Embrasement Écarlate et Méga-Ascension. Sélectionnez simplement le booster orangé de Dracaufeu, au centre de l'écran, pour tenter votre chance.
La Pioche miracle propose également le contenu des paquets d'Embrasement Écarlate
. Étant donné que la série est plus petite que les séries principales, n'hésitez pas à tenter votre chance dès qu'une carte secrète apparaît dans une pioche. D'autant que dans les premiers jours de lancement, les joueurs sont nombreux à ouvrir ces paquets. Les chances d'obtenir des cartes rares sont donc augmentées.
Validez les missions thématiques d'Embrasement Écarlate pour obtenir de belles récompenses dans Pokémon Pocket
Même si elle est plus petite, cette nouvelle extension apporte son lot de nouvelles missions à valider. Vous devrez collecter un certain nombre de cartes de cette série (5, 10, 20, 30...) pour terminer ces mini-défis.
En récompense, vous obtiendrez des Tickets boutique de couleur orange, exclusifs à la série. Vous pourrez les échanger à la Boutique en jeu contre des accessoires inédits représentant Méga-Dracaufeu Y.
Enfin, les amateurs de combats ne sont pas oubliés. L'extension ajoute plusieurs défis de combat Solo et des missions Deck à valider.
Triomphez face à ces nouveaux adversaires pour gagner de nombreuses récompenses, dont des Sabliers boosters, des Poudres éclat et plus encore. Alors n'attendez plus pour découvrir Embrasement Écarlate et n'hésitez pas à nous dire en commentaire les plus belles cartes que vous avez obtenues en ouvrant ces paquets flamboyants !
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