Pokémon Pocket vous offre une chance d'obtenir les cartes Promo qui manquent à votre collection

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 30 octobre 2026 à 17h22
Dans le cadre du passage de l'année B à l'année C, Pokémon Pocket a lancé un grand événement de rattrapage pour celles et ceux à qui il manque quelques cartes promotionnelles passées.
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Pokémon Pocket vous offre une chance d'obtenir les cartes Promo qui manquent à votre collection

C'est la fête dans Pokémon Pocket et les activités ne manquent pas. Entre les missions pour obtenir deux cartes Immersive rares exclusives, les débuts de l'extension Fusion double et l'événement anniversaire des 2 ans du titre, les joueurs ne savent plus où donner de la tête. Pourtant, un événement supplémentaire vient rallonger cette liste déjà bien remplie.

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Depuis le 30 octobre 2026, les cartes promotionnelles offertes via les événements de l'année écoulée reviennent en jeu pour une durée très limitée. C'est le moment d'en profiter si vous n'avez pas obtenu Méga-Roucarnage EX, Lokhlass de la Team Rocket Illustration rare et bien d'autres cartes spéciales impossibles à obtenir via des échanges.

Deux manières de récupérer les cartes promotionnelles qui manquent à votre collection 

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Les joueurs peuvent en effet profiter de la Pioche miracle et de l'événement de combat solo en même temps lors de cet événement de rattrapage. Pour récupérer les cartes en question, deux options sont possibles. 

La première consiste simplement à participer aux deux épreuves. La Pioche miracle incluant les cartes sorties au cours de l'année B apparaît de manière occasionnelle dans l'onglet dédié. Comme lors d'un événement classique, deux pioches sont proposées : la version gratuite avec une seule carte promo et des sabliers ou celle où il faut dépenser un cœur, mais qui inclut 5 cartes différentes.

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Du côté de l'événement de combat solo, 14 défis différents de niveau Difficile sont proposés. Si vous gagnez le duel sélectionné, vous recevrez en récompense le booster Promo-B correspondant au challenge. Mais attention : le booster contiendra l'une des 5 cartes disponibles lors de l'événement correspondant. Vous pouvez donc ne pas obtenir la carte désirée, mais la deuxième manière va vous aider à compléter chaque set.

Une opportunité proposée pendant quelques jours seulement dans Pokémon Pocket

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En participant aux défis de combat solo, vous validez les objectifs d'une mission annexe. Lancer 1 et 3 matchs différents contre l'IA vous permettra de récupérer via l'onglet Missions 2 tickets spéciaux. Vous pourrez ensuite vous rendre dans la boutique en jeu, dans l'onglet Événements pour les échanger contre les cartes de votre choix parmi toutes celles proposées en 2026. La règle est la même pour la Pioche miracle.

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Même si vous ne pourrez obtenir que deux cartes, c'est un excellent moyen d'obtenir les cartes EX exclusives ou les cartes Illustration rares qui manquent à votre collection. Mais attention : cet événement de rattrapage n'est disponible que jusqu'au 13 novembre 2026 dans Pokémon Pocket.

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Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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