Pokémon Pocket : Récupérez gratuitement 8 boosters en validant cet objectif limité

Voilà une opportunité à ne pas manquer dans Pokémon Pocket ! Depuis le 14 novembre, les joueurs peuvent obtenir facilement des paquets de cartes d'anciennes extensions, mais à une condition.

Au lancement de l'année C, Pokémon Pocket avait annoncé que le délai d'attente entre deux nouvelles extensions serait plus long. Mais en contrepartie, le titre proposerait davantage d'événements en jeu avec de nombreuses surprises à la clé, dont des boosters gratuits.

L'un de ces événements a commencé le 14 novembre dans l'application de DeNA. Il est accessible à l'ensemble des joueurs, y compris aux nouveaux venus. D'ailleurs, la récompense va plaire car les dresseurs et dresseuses peuvent récupérer jusqu'à 8 boosters gratuits en accomplissant une seule tâche.

Des boosters offerts sur simple connexion dans Pokémon Pocket

La tâche en question est la seule proposée dans le cadre d'une nouvelle semaine bonus. Bien connu des vétérans de Pokémon Pocket, ce type d'événement propose de réaliser des missions très simples pendant une semaine. Pour cette édition, la seule mission à accomplir est de se connecter à Pokémon Pocket pendant 7 jours.

Chaque jour, un booster pourra être récupéré en se rendant dans la catégorie Semaine bonus de l'onglet Missions. Le booster du jour est alors envoyé dans l'onglet Cadeaux et il ne reste plus qu'à ouvrir pour découvrir ce qu'il renferme.

Lors des 4 premiers jours, il sera possible d'obtenir un booster de l'extension Aura palpitante quotidiennement. Le cinquième jour, ce sont deux boosters de l'extension Booster de Luxe Méga qui seront offerts, garantissant au minimum deux cartes EX aux joueurs. Puis la semaine sera terminera avec deux autres boosters d'Aura palpitante.

La régularité, la clé pour réussir cette mission

Mais attention : cet événement n'est proposé que pendant une semaine. Ne pas lancer Pokémon Pocket pendant une journée signifie que vous perdrez un booster gratuit. Pensez donc à votre connexion quotidienne à l'application pour ouvrir un booster supplémentaire en plus de ceux proposés gratuitement toutes les 12 heures.

L'événement semaine bonus de Pokémon Pocket est actif depuis le 14 novembre et il prendra fin le 21 novembre prochain.