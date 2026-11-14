Pokémon Pocket : Récupérez gratuitement 8 boosters en validant cet objectif limité

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 14 novembre 2026 à 16h00
Voilà une opportunité à ne pas manquer dans Pokémon Pocket ! Depuis le 14 novembre, les joueurs peuvent obtenir facilement des paquets de cartes d'anciennes extensions, mais à une condition.
Ajouter aux sources préférées
Pokémon Pocket : Récupérez gratuitement 8 boosters en validant cet objectif limité

Au lancement de l'année C, Pokémon Pocket avait annoncé que le délai d'attente entre deux nouvelles extensions serait plus long. Mais en contrepartie, le titre proposerait davantage d'événements en jeu avec de nombreuses surprises à la clé, dont des boosters gratuits.

À lire également

Pokémon Pocket modifie le rythme de sortie de ses prochaines extensions
Pokémon Pocket29 octobre 2026

Pokémon Pocket modifie le rythme de sortie de ses prochaines extensions

Si les joueurs de Pokémon Pocket sont occupés avec l'extension Fusion double, ils devront patienter plus longtemps avant de pouvoir ouvrir les paquets de la prochaine sér…

L'un de ces événements a commencé le 14 novembre dans l'application de DeNA. Il est accessible à l'ensemble des joueurs, y compris aux nouveaux venus. D'ailleurs, la récompense va plaire car les dresseurs et dresseuses peuvent récupérer jusqu'à 8 boosters gratuits en accomplissant une seule tâche.

Des boosters offerts sur simple connexion dans Pokémon Pocket

event-semaine-bonus-boosters

La tâche en question est la seule proposée dans le cadre d'une nouvelle semaine bonus. Bien connu des vétérans de Pokémon Pocket, ce type d'événement propose de réaliser des missions très simples pendant une semaine. Pour cette édition, la seule mission à accomplir est de se connecter à Pokémon Pocket pendant 7 jours. 

Chaque jour, un booster pourra être récupéré en se rendant dans la catégorie Semaine bonus de l'onglet Missions. Le booster du jour est alors envoyé dans l'onglet Cadeaux et il ne reste plus qu'à ouvrir pour découvrir ce qu'il renferme.

Lors des 4 premiers jours, il sera possible d'obtenir un booster de l'extension Aura palpitante quotidiennement. Le cinquième jour, ce sont deux boosters de l'extension Booster de Luxe Méga qui seront offerts, garantissant au minimum deux cartes EX aux joueurs. Puis la semaine sera terminera avec deux autres boosters d'Aura palpitante.

La régularité, la clé pour réussir cette mission

event-semaine-bonus-calendrier

Mais attention : cet événement n'est proposé que pendant une semaine. Ne pas lancer Pokémon Pocket pendant une journée signifie que vous perdrez un booster gratuit. Pensez donc à votre connexion quotidienne à l'application pour ouvrir un booster supplémentaire en plus de ceux proposés gratuitement toutes les 12 heures. 

L'événement semaine bonus de Pokémon Pocket est actif depuis le 14 novembre et il prendra fin le 21 novembre prochain.

Vous avez aimé cet article ? Ajoutez GAMEWAVE à vos sources préférées sur Google pour ne rien rater de l'actu.
Ajouter aux sources préférées
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Pokémon Pocket vous offre une chance d'obtenir les cartes Promo qui manquent à votre collection
Pokémon Pocket 30 octobre 2026

Pokémon Pocket vous offre une chance d'obtenir les cartes Promo qui manquent à votre collection

Dans le cadre du passage de l'année B à l'année C, Pokémon Pocket a lancé un grand événement de rattrapage pour celles et ceux à qui il manque quelques cartes promotionnelles passées.
Pokémon Pocket Codes (Novembre 2026)
Pokémon Pocket 30 octobre 2026

Pokémon Pocket Codes (Novembre 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Pokémon Pocket, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !
Pokémon Pocket : Fêtez les deux ans du jeu avec une montagne de cadeaux
Pokémon Pocket 30 octobre 2026

Pokémon Pocket : Fêtez les deux ans du jeu avec une montagne de cadeaux

Pokémon Pocket a officiellement deux ans ! Pour l'occasion, un événement spécial est accessible en jeu avec une pluie de boosters gratuits à récupérer et d'autres surprises.
Pokémon Pocket dévoile deux collections cosmétiques que tout oppose
Pokémon Pocket 29 octobre 2026

Pokémon Pocket dévoile deux collections cosmétiques que tout oppose

Serez-vous plutôt team Pokémon mignons ou team Méga-Amphinobi EX ? Quel que soit votre camp, une collection cosmétique spéciale vous attend dans Pokémon Pocket.
Pokémon Pocket : Les missions secrètes de Fusion double et comment les valider
Pokémon Pocket 29 octobre 2026

Pokémon Pocket : Les missions secrètes de Fusion double et comment les valider

Découvrez les cartes à obtenir dans Pokémon Pocket pour compléter les missions cachées de l'extension Fusion double et les récompenses qui y sont rattachées.
Pokémon Pocket modifie le rythme de sortie de ses prochaines extensions
Pokémon Pocket 29 octobre 2026

Pokémon Pocket modifie le rythme de sortie de ses prochaines extensions

Si les joueurs de Pokémon Pocket sont occupés avec l'extension Fusion double, ils devront patienter plus longtemps avant de pouvoir ouvrir les paquets de la prochaine série.

commentaire (0)