Vous aimez les évolutions d'Évoli et les boosters gratuits ? Alors ce nouvel événement qui vient tout juste de débuter dans Pokémon Pocket est fait pour vous !

Pour les joueurs de Pokémon Pocket, le mois de novembre est riche en événements et en récompenses gratuites. Depuis quelques jours, vous pouvez tenter d'obtenir des cartes Promo-C exclusives en participant à des défis en solo, en validant certaines missions quotidiennes.

Il y a quelques jours à peine, l'application proposait une semaine bonus avec une règle simple : en vous connectant chaque jour, vous pouviez obtenir 1 à 2 boosters gratuits. Alors que ce défi de connexion vient tout juste de se terminer, Pokémon Pocket propose un nouvel événement bonus mettant à l'honneur certains des petits monstres préférés de la communauté.

Partez sur les traces d'Évoli et ses amis

Baptisé « Évoli : Voli Voli ! », ce nouvel événement repose sur le même principe que la semaine bonus d'Aura palpitante. Il vous demande simplement de vous connecter chaque jour à Pokémon Pocket pour recevoir un booster gratuit. Pour le récupérer, vous devrez vous rendre dans l'onglet Missions puis valider l'objectif correspondant. Le booster du jour sera ensuite envoyé dans l'onglet Cadeaux et vous pourrez l'ouvrir gratuitement.

Vous devrez répéter cette mission pendant 7 jours afin de récupérer les 10 boosters promis. En fonction des jours, il sera possible d'ouvrir un ou deux boosters. Mais chaque paquet offert proviendra de la même extension, à savoir La clairière d'Évoli.

Dix boosters offerts pour une durée limitée dans Pokémon Pocket

Voilà une belle occasion pour les nouveaux joueurs et les passionnés d'Évolitions de compléter cette extension sans dépenser de Sabliers boosters. D'ailleurs, ce nouvel événement est pensé pour permettre à un grand nombre d'utilisateurs d'en profiter. Contrairement à la semaine bonus de boosters d'Aura palpitante, l'événement Évoli : Voli Voli ! restera actif jusqu'à la mi-décembre.

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Il n'est donc pas nécessaire de se connecter obligatoirement au jeu pendant 7 jours d'affilée pour récupérer les 10 boosters promis. Vous avez donc tout le temps d'en profiter, mais ne tardez pas trop. Et si vous obtenez des doublons, pensez à les échanger ou à les partager avec vos amis pour compléter plus facilement votre collection.

L'événement Évoli : Voli Voli ! est d'ores et déjà disponible dans Pokémon Pocket et il sera présent jusqu'au 15 décembre 2026.