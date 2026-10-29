Pokémon Pocket modifie le rythme de sortie de ses prochaines extensions

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 29 octobre 2026 à 15h13
Si les joueurs de Pokémon Pocket sont occupés avec l'extension Fusion double, ils devront patienter plus longtemps avant de pouvoir ouvrir les paquets de la prochaine série.
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Pokémon Pocket modifie le rythme de sortie de ses prochaines extensions

Depuis ses débuts, Pokémon Pocket a habitué ses utilisateurs à découvrir une nouvelle extension chaque mois. Cela permet d'inciter les joueurs à rester sur le titre en leur proposant régulièrement des cartes inédites à rechercher, à échanger et à collectionner. Mais cela change avec les débuts de l'année C et de l'extension Fusion double.

Six semaines d'écart entre deux nouvelles sorties dans Pokémon Pocket à compter d'aujourd'hui

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Dans un communiqué publié sur le site officiel de la franchise, DeNA et The Pokémon Conpany expliquent que le délai entre le lancement de deux nouvelles extensions va être rallongée.

Désormais, une nouvelle série de cartes arrivera dans l'application toutes les 6 semaines environ. De fait, le rendez-vous mensuel fixé aux derniers jours du mois n'est plus d'actualité et la prochaine extension du titre devrait sortir autour de la mi-décembre 2026.

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Ce choix aurait été fait par le studio à la demande de la communauté. En effet, plusieurs utilisateurs ont expliqué qu'il était parfois très difficile de collectionner toutes les cartes d'une extension dans un délai si court. Avec des séries qui dépassent parfois les 250 cartes, la frustration est grande pour les joueurs. De plus, l'arrivée d'une nouvelle série fait qu'ils délaissent les ouvertures des sets précédents, retardant un peu plus leur collection.

Des nouveautés pour patienter et aider les joueurs à compléter leurs collections

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Cette période plus longue entre deux sorties est donc pensée pour laisser plus de temps à la communauté pour compléter ses collections, que ce soit via les ouvertures ou les échanges. Mais pour rendre l'attente plus agréable, Pokémon Pocket va aussi proposer de nouvelles missions et des événements inédits. 

Coïncidant avec ce changement, nous élargirons les événements et les missions autour de l'expérience de collecte et de combat et mettrons à jour les fonctionnalités afin que les joueuses et les joueurs puissent s'amuser encore plus pendant la période d'environ six semaines précédant la sortie du prochain booster.

Enfin, d'autres surprises ont d'ores et déjà été confirmées comme la possibilité de consulter le Cartodex d'un ami pour voir les cartes manquantes à sa collection, des cartes promotionnelles Illustration rares récupérables via des missions hebdomadaires et plus encore. Alors même si la tradition de l'extension mensuelle disparait, de belles nouveautés attendent les joueurs de Pokémon Pocket dans les prochaines semaines.

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Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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