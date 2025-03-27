Pokémon Pocket : Tout savoir sur l'extension Réjouissances Rayonnantes

Préparez-vous à rencontrer des Pokémon particulièrement convoités dans Réjouissances Rayonnantes, la nouvelle extension de Pokémon Pocket où les shinys brillent de mille feux.
Présents de manière occasionnelle dans le JCC papier, les Pokémon ont droit à des extensions dédiées aux formes chromatiques depuis le lancement des séries des Destinées (Destinées occultes, Destinées radieuses, Destinées de Paldea...). Depuis le 27 mars 2025, Pokémon Pocket
a droit à sa série dont les vedettes sont des versions chromatiques, même si elle risque de donner des sueurs froides aux complétistes : Réjouissances Rayonnantes.
Plus de 110 cartes dont 14 Pokémon chromatiques à ajouter à votre collection avec les Réjouissances Rayonnantes de Pokémon Pocket
L'extension Réjouissances Rayonnantes est constituée de 111 cartes
. Le set principal regroupe 72 cartes communes, unco, holographiques et EX. Combinant le passé et le présent de la franchise Pokémon, les créatures à l'honneur viennent principalement des régions de Kanto, de Sinnoh et de Paldea. Cela se voit autant au niveau des Pokémon que des dresseurs avec les débuts de Red, de Mashynn et de la Dame du Centre Pokémon en jeu.
Du côté des cartes secrètes, l'extension est très généreuse puisqu'elle en compte 39 différentes. Pour compléter leur Masterset, les collectionneurs devront réunir 25 cartes secrètes « classiques »
réparties de la manière suivante :
- 6 cartes Illustration rare (Miascarade, Mustebouée, Nigirigon, Tag-Tag, Gromago et Grodoudou)
- 13 cartes Full Art dont 4 cartes Supporter et 9 Pokémon parmi lesquels Lucario EX, Dracaufeu EX, Pikachu EX et Forgelina EX
- 4 cartes Alternative rare (Forgelina EX, Pikachu EX, Castorno EX et Teraiste de Paldea EX)
- Une carte Immersive rare de Giratina EX
- Une carte Gold rare qui, pour la première fois, ne représente pas un Pokémon mais une carte Dresseur : la Pokéball
Mais pour la première fois, une extension de Pokémon Pocket va introduire 2 nouveaux niveaux de rareté : l'éclat coloré et le double éclat coloré.
Dans l'onglet Chances d'obtention visible juste à côté des boosters, il est précisé que les cartes à éclat coloré se situent entre les Immersive Rares et les Gold Rare en termes de difficulté d'obtention
. Au total, Réjouissances Rayonnantes compte 14 cartes à éclat coloré réparties ainsi :
- 10 cartes à un éclat coloré, souvent appelées « Bébés shinys » par la communauté
- 4 cartes à 2 éclats colorés : Dracaufeu EX shiny, Lucario EX shiny, Triopikeau EX shiny et Dardargnan EX shiny
Vous pouvez obtenir ces cartes via les ouvertures de boosters classiques. Sur l'écran d'accueil de l'application, 3 choix de boosters sont proposés : Réjouissances Rayonnantes, Lumière triomphale et Choc Spatio-temporel. Sélectionnez simplement le booster iridescent central pour tenter votre chance.Sortie d'extension oblige, la Pioche miracle va proposer une multitude de boosters Réjouissances Rayonnantes
ouverts par des joueurs du monde entier. Avec les taux d'obtention très bas des cartes chromatiques, cette option peut vous aider à compléter plus rapidement votre collection si la chance est de votre côté.
De nouvelles missions à relever et des accessoires thématiques payants ajoutés
Chaque extension de Pokémon Pocket propose également son lot de missions à accomplir et de collections à compléter. Vous devrez collecter un certain nombre de cartes de cette série (5, 10, 20, 30...) pour terminer ces mini-défis.
En récompense, vous obtiendrez des Tickets boutique iridescents, exclusifs à la série. Vous pourrez les échanger à la Boutique en jeu contre des accessoires inédits aux couleurs de Giratina.
Enfin, des éléments cosmétiques à l'effigie de Red et de Mewtwo EX shiny sont également disponibles en échange de Poké-lingots. Alors, n'attendez plus pour partir à la chasse aux Pokémon chromatiques avec Réjouissances rayonnantes, la nouvelle extension de Pokémon Pocket.
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