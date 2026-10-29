Pokémon Pocket dévoile deux collections cosmétiques que tout oppose

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 29 octobre 2026 à 18h07
Serez-vous plutôt team Pokémon mignons ou team Méga-Amphinobi EX ? Quel que soit votre camp, une collection cosmétique spéciale vous attend dans Pokémon Pocket.
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Pokémon Pocket dévoile deux collections cosmétiques que tout oppose

Du tapis de jeu aux protections virtuelles pour vos cartes, Pokémon Pocket propose une vaste collection d'objets cosmétiques pour rendre votre expérience de jeu plus personnelle. Totalement facultatifs, ils restent appréciés des joueurs car ces éléments permettent de montrer aux autres dresseurs leurs Pokémon préférés.

À chaque nouvelle extension, l'application propose généralement deux nouvelles collections cosmétiques pour combler le plus grand nombre de dresseurs. Mais pour célébrer les débuts de Fusion double, le titre a choisi deux ambiances : l'une cosy en pleine nature et l'autre plus nerveuse, en plein combat.

Rejoignez la photo aux côtés de Pikachu, Rondoudou, Zorua et leurs amis

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La première des deux collections a pour thème les photos prises lors d'un bel après-midi ensoleillé. Elle comprend un arrière-plan, une Poké pièce, une couverture de Cartodex, des protège-cartes et un tapis de jeu montrant un groupe d'amis Pokémon en train de dormir et de s'amuser.

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Il faut dépenser de l'argent réel pour décorer votre profil avec cette photo réunissant certains des Pokémon les plus mignons. Le pack en question est accessible dans la boutique en jeu, via l'onglet « Acheter des Poké Lingots ». Vous devrez alors dépenser 22,99 euros pour profiter de son contenu, notamment de Poké lingots

Méga-Amphinobi, vedette de la boutique Premium de Pokémon Pocket dès le 1er novembre

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Le Pass premium de Pokémon Pocket donne également accès à une boutique spéciale proposant chaque mois une nouvelle collection thématique d'objets cosmétiques ainsi qu'une carte promotionnelle exclusive. 

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En validant différentes missions, ils obtiendront des Tickets premium à échanger contre ces accessoires. Ceux-ci coûteront entre 3 et 12 tickets premium et incluront un tapis de jeu, une Poké pièce, des protège-cartes, une couverture de Cartodex et un arrière-plan représentant Méga-Amphinobi sur son shuriken aquatique. 

Mais comme les autres collections de la boutique Premium avant elle, celle de Méga-Amphinobi n'est disponible que pour une durée limitée. Celle-ci disparaîtra de l'application le 1er janvier 2027 et il ne sera alors plus possible de l'obtenir.

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Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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