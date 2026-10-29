Pokémon Pocket : Les missions secrètes de Fusion double et comment les valider

Découvrez les cartes à obtenir dans Pokémon Pocket pour compléter les missions cachées de l'extension Fusion double et les récompenses qui y sont rattachées.

Invisibles dans l'application Pokémon Pocket jusqu'à ce qu'elles soient validées par les joueurs, les missions secrètes sont des objectifs plus difficiles à réaliser que la plupart des quêtes proposées. Cependant, elles offrent de belles récompenses à celles et ceux qui réunissent (parfois de manière inattendue) les cartes concernées.

Si elle marque l'arrivée du double type dans les decks des joueurs, l'extension Fusion double (disponible depuis le 29 octobre 2026) amène également son lot de défis pour collectionneurs déterminés. Pour l'occasion, les missions proposées sont nombreuses et les récompenses variées. Si vous souhaitez vous lancer dans la chasse aux cadeaux cachés, lisez sans attendre les lignes qui suivent.

Une douzaine de missions secrètes vous attendent dans l'extension Fusion double de Pokémon Pocket

Quatre missions musée différentes à valider

Présentes systématiquement dans la liste de chaque extension, les missions Musée demandent de réunir des cartes Illustration rares ou Alternative rares spécifiques. Dans Fusion double, ce sont 4 missions de ce type qui sont proposées à la communauté.

La chance, les Pioches miracles et les échanges seront donc très utiles pour les valider. Rappelons qu'en terminant ces missions, vous obtiendrez 12 Sabliers booster, 36 Sabliers miracle et 10 Tickets boutique.

Musée de Fusion double 1 (booster Méga-Mewtwo X) : Rubombelle Dracaufeu Malvalame Tortank Embrylex Ymphect Terraiste de Paldea Ectoplasma Dialga Melmetal



Musée de Fusion double 2 (booster Pikachu) : Florizarre Noeunoeuf Vivaldaim Lapyro Palkia Croâporal Pohmarmotte Mimiqui Cosmovum Keunotor



Musée de Fusion double 3 (booster Méga-Mewtwo X) : Méga-Mewtwo X EX Mew EX Lougaroc EX Méga-Tyranocif EX Giratina EX Chelours EX

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Musée de Fusion double 4 (booster Pikachu) : Noadkoko d'Alola EX Chochodile EX Méga-Amphinobi EX Pikachu EX Méga-Airmure EX Méga-Dracolosse EX

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Double type inégalable

Fusion double tire son nom des cartes à double type, l'une des grandes nouveautés de l'application. La mission secrète « Double type inégalable » est un clin d'œil à celle-ci. Elle demande aux joueurs d'obtenir 2 cartes de type Psy du set principal, 2 cartes de type Combat du set principal et une carte de Méga-Mewtwo X EX (qu'il s'agisse de la version classique, de la Full Art ou de la version Alternative.

Assez facile à réaliser, notamment via les options de partage et d'échange, cette mission vous permet de récupérer 12 Sabliers booster, 36 Sabliers miracle et 10 Tickets boutique.

Pikachu, chargé à bloc !

Cette mission, centrée sur Pikachu, permet d'obtenir les mêmes récompenses que la mission « Double type inégalable ». Pour la valider, vous n'aurez besoin que de deux cartes spécifiques : Pikachu EX et la carte dresseur Balle lumière. Une nouvelle fois, n'hésitez pas à demander l'aide de vos amis pour la valider rapidement.

Parcours différents, évolutions différentes

Les starters de Kanto sont présents dans Fusion double, comme un hommage à l'anniversaire de la franchise et aux premiers jeux de la saga. Dans le set principal, vous pourrez réunir Bulbizarre, Salamèche, Carapuce et leurs évolutions respectives.

Si vous parvenez à réunir les 9 cartes en question (toutes présentes dans le set principal), vous recevrez 12 Sabliers miracle et 2 Tickets boutique.

Indéfectibles partenaires

Ils sont présents dans le set principal en version holographique, mais Florizarre, Dracaufeu et Tortank dans leurs versions Illustration rares sont les plus recherchés par les nostalgiques de la première génération. Les dresseurs qui parviendront à réunir ces trois cartes obtiendront en récompense un arrière-plan exclusif permettant d'afficher le trio emblématique de Kanto.

Les légendes de Sinnoh

Figures légendaires de la 4e génération de jeux Pokémon, Dialga et Palkia sont respectivement les gardiens du temps et de l'espace. Cette mission secrète vous demandera de réunir les versions Illustration rare de chaque carte. Mais attention : l'un se trouve uniquement dans le booster Méga-Mewtwo X et l'autre dans le booster Pikachu.

Si vous parvenez à réunir les légendes de Sinnoh, celles-ci vous récompenseront avec 12 Sabliers booster, 36 Sabliers miracle et 10 Tickets boutique.

Méga-Tyranocif faisant trembler la terre

L'extension Fusion double offre à toute la ligne évolutive d'Embrylex de magnifiques cartes dans son set secret. Pour valider cette mission, vous devrez obligatoirement obtenir les cartes Illustration rares d'Embrylex et d'Ymphect ainsi que la carte Alternative rare de Méga-Tyranocif EX. En récompense, vous recevrez 12 Sabliers booster, 36 Sabliers miracle et 10 Tickets boutique.

Trois emblèmes secrets plutôt exigeants

Qui dit missions secrètes dit également emblèmes cachés ! Fusion double n'échappe pas à cette tradition de Pokémon Pocket en proposant trois emblèmes secrets à récupérer : Méga-Amphinobi, Flambino et Rubombelle.

Cependant, vous devrez être très patient ou multiplier les demandes d'aide envers vos amis pour pouvoir débloquer ces trois objets cosmétiques. Si vous souhaitez connaître la liste des cartes à réunir pour chacun d'entre eux, consultez dès à présent l'article ci-dessus.

De petites missions secrètes vous offrant 12 Sabliers miracle de 2 Tickets boutique

Depuis quelques extensions, Pokémon Pocket propose des missions plus accessibles permettant d'obtenir une petite récompense pratique. La mission « Parcours différents, évolutions différentes » en fait partie, mais d'autres offrent les mêmes récompenses en réunissant moins de cartes comme :

Ennemis jurés (Mangriff et Séviper)

Évolutions diurnes et nocturnes (Évoli, Mentali et Noctali)

Évolutions solaires et lunaires (Solgaleo, Lunala, Cosmovum et Cosmog)

Guerriers en armure embrasée (Carmadura, Malvalame et Charbambin) et bien d'autres...

Deux emblèmes offerts en réunissant les cartes du set principal de cette nouvelle extension

Une dernière bonne surprise attend les joueurs de Pokémon Pocket qui tentent de réunir les cartes de l'extension Fusion double. En règle générale, un objet cosmétique est offert si les joueurs parviennent à obtenir toutes les cartes du set principal. Mais pour cette extension, il suffira de franchir certains paliers, à savoir réunir 100 et 131 cartes différentes.

Celles et ceux qui valideront cet objectif recevront automatiquement des emblèmes spéciaux représentant Méga-Mewtwo X et Pikachu. Alors amis collectionneurs, à vos paquets et à vos pioches miracles car ces missions secrètes n'attendent plus que vous !