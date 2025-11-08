Pokémon Pocket : Faites trembler vos ennemis avec ce deck Méga-Absol EX immortel

L'introduction des Méga-évolutions dans Pokémon Pocket a complètement chamboulé la méta et les decks utilisés en parties classées. Découvrez l'un de ces jeux redoutables mettant en vedette Méga-Absol EX et un combo qui agacera de nombreux dresseurs.
Méga-Ascension, l'extension disponible depuis le 30 octobre 2025
dans Pokémon Pocket
, a ajouté une nouveauté majeure : les Méga-évolutions. Faisant écho aux cartes présentes dans le TCG Pokémon
mais aussi à la mécanique de combat de Légendes Pokémon: Z-A
, elles permettent d'utiliser une forme encore plus redoutable d'un Pokémon présent sur le terrain.
Rapidement, les dresseurs adeptes des parties classées ont adopté cette mécanique dans leurs decks. Mais s'il n'existe pour le moment que 6 Méga-évolutions dans Pokémon Pocket, trois d'entre elles se hissent déjà parmi les jeux les plus utilisés et le plus efficaces. Méga-Absol EX en fait partie et il peut même rendre fous les joueurs à cause d'une combinaison diablement efficace.
Méga-Absol EX, la terreur ténébreuse qui hante les parties classées
La carte de Méga-Absol EX possède un atout majeur : vous n'avez pas besoin d'avoir un Absol de base dans le deck pour pouvoir le jouer.
Mais s'il tarde à arriver, Plumeline et Pichu permettent de temporiser en évitant les dégâts des Pokémon EX adverses.
Darkrai EX est également un excellent choix, encore très prisé des joueurs, même s'il reste sur le banc. Une fois que Méga-Absol EX a deux énergies attachées sur lui, son attaque Griffe des ténèbres peut être lancée à chaque tour et éliminer en un seul coup de nombreux monstres adverses. L'excédent d'énergies peut donc être attaché à Darkrai EX, qui inflige ainsi des dégâts au Pokémon actif adverse sans bouger.
Les cartes à réunir pour jouer le deck Méga-Absol EX dans Pokémon Pocket
Si vous souhaitez vous aussi tester le pouvoir de Méga-Absol EX et lancer son attaque Griffe des ténèbres, voici la liste des cartes à réunir et les extensions dans lesquelles les retrouver :
- Pichu x2 (Sagesse entre Ciel et Mer)
- Plumeline x2 (Gardiens Astraux)
- Darkrai EX (Choc Spatio-temporel)
- Méga-Absol EX x2 (Méga-Ascension booster Léviator)
- Poké Ball x2 (Boutique en jeu)
- Carton rouge x2 (Boutique en jeu)
- Hélio x2 (Choc Spatio-temporel)
- Cape géante x2 (Choc Spatio-temporel)
- Leaf (L'Île Fabuleuse)
- Dame du Centre Pokémon x2 (Réjouissance rayonnantes)
- Recherches professorales x2 (Boutique en jeu)
Avec seulement 170 points de vie, Méga-Absol EX est la plus faible de toutes les Méga-évolutions
(avec Méga-Scarabrute EX). Mais son attaque est peu gourmande en énergie tout en infligeant des dégâts corrects.
De plus, sa faiblesse au type Plante fait qu'il ne croise que peu d'ennemis redoutables dans les rangs les plus élevés des parties classées. Cependant, vous pouvez rendre Méga-Absol EX immortel avec un petit tour de passe-passe.
La variante qui rend Méga-Absol EX immortel
Sur Instagram, un joueur a partagé une variante permettant de protéger Méga-Absol EX des blessures mortelles. Pour cela, vous aurez besoin de Noctunoir (Choc Spatio-temporel) et du Pendentif des ténèbres (Sagesse entre ciel et mer)
. Le Pokémon fantôme possède un talent permettant de déplacer les dégâts reçus par le Pokémon actif vers Noctunoir. Avec 170 points de vie, le fantôme peut encaisser plusieurs attaques qui peuvent être fatales à Méga-Absol EX.
De son côté, le pendentif fait que si le Pokémon de type Ténèbres auquel cette carte est attachée est blessé, vous pouvez renvoyer une carte de la main adverse dans son deck. De quoi ralentir sa progression tout en évitant à Méga-Absol EX d'être blessé. Toutefois, vous aurez impérativement besoin de 2 Skelenox, de 2 Noctunoir, d'un Téraclope et de 2 Super Bonbons pour que le combo fonctionne.
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