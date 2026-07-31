Pokémon Pocket lance une série de missions estivales à ne pas manquer

L'heure est à la fête dans Pokémon Pocket ! Pour une durée limitée, les joueurs peuvent réaliser des missions très simples et obtenir en cadeau des boosters de Domination céleste, des Sabliers et plus encore.

Alors que le mois de juillet se termine, Pokémon Pocket gâte les joueurs pour le reste de la période estivale avec deux nouveautés à ne pas manquer. La première est l'extension Domination céleste, disponible en jeu depuis le 30 juillet.

Mais pour inciter les dresseuses et dresseurs à se connecter entre une virée à la plage et une balade en forêt, un événement temporaire riche en cadeaux les attend !

Des missions accessibles à tous les joueurs, y compris aux débutants

Pour célébrer à sa manière la saison la plus ensoleillée, Pokémon Pocket vous propose de réaliser 9 missions différentes. Celles-ci vous demanderont de vous connecter à l'application pendant 7 jours, d'utiliser la Pioche miracle 7 fois et de participer à 7 combats différents. Pour cette dernière, précisons que les combats Solo comptent dans la progression de la mission.

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Vous l'aurez compris : ces missions sont assez simples afin de permettre à l'ensemble des joueurs, y compris les nouveaux venus, de les valider. Si la régularité est de mise pour les missions de connexion, les récompenses vont motiver les passionnés d'ouvertures de cartes.

Récupérez des Sabliers et des boosters, dont ceux de la toute nouvelle extension de Pokémon Pocket

En validant ces petites missions, vous pourrez obtenir 12 Sabliers booster, 60 Sabliers miracle et 4000 Poudres éclat. Mais surtout, vous pourrez récupérer gratuitement jusqu'à 6 boosters : 2 paquets de Jours heureux, 2 paquets de Propulsion paradoxe et surtout 2 boosters de la nouvelle extension, Domination céleste.

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Ce n'est pas tout car, comme lors des précédents événements de ce genre, une barre de progression est visible en haut de l'écran récapitulatif des missions. Chaque mission validée fera avancer la barre. En atteignant certains paliers, vous débloquerez des récompenses supplémentaires. Si vous terminez respectivement 4 et 7 missions différentes, vous pourrez obtenir 24 Sabliers booster supplémentaires. Pensez bien à les récupérer une fois ceux-ci débloqués en appuyant sur leurs icônes.

L'événement estival de Pokémon Pocket a officiellement débuté le 31 juillet et il restera actif jusqu'au 9 août 2026.