Pokémon Pocket : Noctali et Nostenfer s'imposent en parties classées avec ce deck ténébreux

Un vent ténébreux souffle sur les parties classées de Pokémon Pocket. L'extension Sagesse entre ciel et mer a mis de nouveaux combattants en avant, dont un duo de type ténèbres qui devrait enchanter les admirateurs de Noctali.
Il y a quelques semaines, à la sortie de l'extension La Clairière d'Évoli, le duo Pyroli / Phyllali
avait su s'imposer dans les matchs compétitifs. Mais alors que la région de Johto a envahi les ouvertures
de boosters dans Pokémon Pocket
, une nouvelle Évolition est déterminée à briller, ou plutôt à faire régner les ténèbres. En effet, Noctali a enfin droit à sa carte EX et celle-ci n'a pas manqué d'attirer l'attention des plus compétiteurs.
Sombres comme la nuit, dangereux comme un coup de griffe (ou d'aile)
Avec 140 points de vie et une attaque infligeant 80 points de dommage, Noctali EX est un bon attaquant. Mais ici, il est surtout une alternative en attendant l'arrivée de Nostenfer EX. En temps normal, il faut faire évoluer Nosférapti en Nosféralto, puis en Nostenfer. Mais le Super bonbon
permet d'accélérer la croissance de la petite chauve-souris et de poser sa forme finale sur le plateau dès le tour 3 si la chance est au rendez-vous.
De plus, Nostenfer EX possède une attaque ne nécessitant qu'une seule énergie de type Ténèbres. Il peut donc attaquer dès le tour où il arrive en jeu, infliger 70 points de dommage au Pokémon adverse et l'empoisonner dans la foulée
. Avec 170 points de vie, il est un adversaire robuste qui peut rapidement retourner sur le banc s'il est blessé avec son coût de retraite d'une énergie.Peu gourmand avec des attaques ne dépassant pas les deux énergies requises
(à l'exception de Darkrai EX), ce deck est idéal pour surprendre rapidement vos adversaires.
Les cartes à réunir pour jouer le deck Nostenfer / Noctali dans Pokémon Pocket
Si vous souhaitez invoquer le pouvoir des ténèbres et laisser Nostenfer EX dominer le terrain, voici les cartes à réunir pour jouer ce deck :
- Nosférapti x2 (Sagesse entre ciel et mer)
- Évoli x2 (Sagesse entre ciel et mer)
- Nostenfer EX x2 (Sagesse entre ciel et mer)
- Darkrai EX (Choc Spatio-temporel)
- Nymphali EX x2 (La Clairière d'Évoli)
- Noctali EX (Sagesse entre ciel et mer)
- Poké Ball x2 (Boutique en jeu)
- Super bonbon x2 (Gardiens astraux)
- Carton rouge (Boutique en jeu)
- Hélio (Choc Spatio-temporel)
- Cape géante (Choc Spatio-temporel)
- Recherches professorales x2 (Boutique en jeu)
- Silver (Sagesse entre ciel et mer)
Si Nostenfer EX tarde à arriver, les joueurs peuvent faire évoluer Évoli en Nymphali EX pour profiter de son talent et piocher deux cartes. L'objectif premier du jeu est d'obtenir très rapidement le Super bonbon nécessaire à son évolution. Mais si la chauve-souris se cache dans le fond du deck, misez sur Noctali EX pour blesser votre adversaire !
commentaire (0)