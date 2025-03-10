Pokémon Pocket met 2 nouveaux Pokémon à l'honneur via la Pioche miracle

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 10 mars 2025 à 16h45
L'événement Pioche miracle est de retour dans Pokémon Pocket. Pour une durée limitée, tentez d'obtenir de nouvelles versions d'une créature emblématique de première génération et d'un Pokémon fabuleux.
Pokémon Pocket met 2 nouveaux Pokémon à l'honneur via la Pioche miracle
Régulièrement, Pokémon Pocket propose un événement Pioche miracle accessible à tous. Accessible depuis l'onglet du même nom, il permet aux joueurs de récupérer facilement des Sabliers Miracle, des Tickets événements et des cartes inédites. La Pioche miracle thématique est officiellement de retour en jeu depuis le 10 mars, avec deux Pokémon que tout oppose.

Partez à la recherche de Manaphy et Ronflex dans Pokémon Pocket

De manière régulière, une Pioche miracle événementielle apparait. D'ailleurs, si c'est le cas, un petit encart rouge le précise sur l'écran d'accueil de Pokémon Pocket avec la mention « Pioche bonus » ou « Pioche Leveinard ». La première est gratuite, mais n'octroie qu'une chance sur cinq d'obtenir l'une des 2 cartes promotionnelles proposées. Tandis que la seconde coûte au joueur 2 cœurs de sa jauge Miracle. En revanche, la pioche ne contient que des cartes promotionnelles, cette fois-ci à l'effigie de Ronflex et de Manaphy.

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La carte Ronflex à l'honneur est similaire à celle récupérable dans l'extension Lumière triomphale, mais elle possède une illustration différente. Quant à la carte de Manaphy, elle possède également un artwork différent et se base sur la carte présente dans l'extension Choc Spatio-temporel. De plus, chaque nouvelle version est holographique et décorée d'un tampon Leveinard, prouvant qu'il s'agit d'une variante promotionnelle.

En complément de ces cartes, les joueurs prenant part à l'événement peuvent compléter une série de missions temporaires comme obtenir au moins une carte Manaphy, collecter une carte Ronflex ou utiliser la Pioche miracle un certain nombre de fois. En récompense, ils obtiendront des Jetons échange ainsi que des Tickets événements. Ceux-ci peuvent être échangés dans l'onglet dédié de la boutique contre des cosmétiques aux couleurs de Manaphy et Tiplouf.

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Ce nouvel événement Pioche miracle est disponible dans Pokémon Pocket du 10 jusqu'au 24 mars prochain à 6h59 heure française, alors n'attendez plus pour en profiter. Le titre est jouable gratuitement sur tous les appareils iOS et Android.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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