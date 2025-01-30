Pokémon Pocket : Tout savoir sur l'extension Choc Spatio-temporel

Réveillez la puissance de Dialga et Palkia en découvrant tous les secrets de Choc Spatio-temporel, la nouvelle extension principale de Pokémon Pocket.
Après la première génération de Puissance génétique et un petit voyage sur L'Île Fabuleuse, Pokémon Pocket
propose aux dresseurs de nouvelles cartes à ajouter à leur collection. Depuis le 30 janvier 2025, l'extension Choc Spatio-temporel est disponible en jeu.
Mais qu'est-ce que cela change pour les joueurs ? Combien de nouvelles cartes est-il possible d'obtenir et quelles sont les nouveautés de la série ? Découvrez-le dans les lignes qui suivent.
155 nouvelles cartes et 52 cartes secrètes dans l'extension Choc Spatio-temporel de Pokémon Pocket
Tout comme Puissance génétique, Choc Spatio-temporel est une extension importante constituée de 207 cartes différentes
. S'il sera assez facile de récupérer les 155 cartes du set principal, les cartes secrètes (Illustration, Full Art, Alternative, Immersive et Gold Rares) restent les plus prisées de la communauté. Les joueurs sont d'ailleurs nombreux à espérer obtenir un God Pack, un type de booster assez rare ne contenant que des cartes secrètes.
La répartition des cartes secrètes de Choc Spatio-Temporel est la suivante :
- 24 Illustrations rares
- 16 Full art (dont 10 cartes Pokémon et 6 cartes Dresseur)
- 8 Alternatives rares
- 2 Immersive rares mettant à l'honneur Dialga et Palkia
- 2 Gold rares, également à l'effigie des deux Pokémon légendaires de Sinnoh
Pour obtenir ces cartes, les joueurs de Pokémon Pocket ont 3 options à leur disposition. La première consiste à ouvrir des boosters, de manière gratuite ou en dépensant des Sabliers boosters
. La deuxième méthode est la Pioche Miracle,
d'autant que chaque sortie d'extension s'accompagne d'une frénésie d'ouverture. Enfin, les utilisateurs qui le souhaitent peuvent effectuer des échanges avec leurs amis
s'ils obtiennent rapidement des doublons de Choc Spatio-temporel.
Terminez les objectifs des nouvelles missions thématiques et découvrez des decks thématiques inédits dans Pokémon Pocket
Chaque nouvelle extension de Pokémon Pocket propose également une multitude de missions à accomplir
. Les plus simples vous demanderont d'obtenir un certain nombre de cartes différentes de la série. Tandis que d'autres exigeront des cartes spécifiques pour compléter des collections. Qu'il s'agisse de Cynthia et son équipe, des Pokémon « qui font un petit peu peur » ou de réunir les 4 colosses légendaires, les défis ne manquent pas pour les dresseurs de tous âges.
Côté combat, Choc Spatio-temporel va faire souffler un vent de fraîcheur et de nouvelles combinaisons dans la méta compétitive. En réunissant les cartes stars de chaque deck, vous pouvez obtenir une version d'emprunt utilisable 10 fois.
Cela va pouvoir vous aider à découvrir les effets des nouveaux monstres à collectionner et à préparer votre futur jeu sur le thème de la quatrième génération.
Des cosmétiques sur le thème de Sinnoh à récupérer dans la boutique en jeu et via le Pass Premium
Enfin, les sorties de ce type sont l'occasion de proposer de nouveaux éléments cosmétiques pour décorer son plateau de jeu, son cartodex et son profil en jeu. Une nouvelle collection thématique sera ainsi proposée dans la boutique en jeu début février
. Les abonnés au Pass Premium pourront également dépenser leurs Tickets dorés dans des objets à l'effigie de Darkrai.
Avec toutes ces nouveautés en pagaille, Pokémon Pocket gâte les joueurs. Alors n'attendez plus pour partir à l'aventure dans la région de Sinnoh !
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