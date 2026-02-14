Pokémon Pocket : Méga-Laggron EX écrase la concurrence avec ce deck fracassant

Quelques semaines après Méga-Braségali EX, un nouveau starter de la région de Hoenn se hisse dans le classement des meilleurs decks de Pokémon Pocket : Méga-Laggron EX. Découvrez compter dompter la puissance du Pokémon Eau.
Depuis le lancement de l'extension Méga-Ascension
, les Méga-Évolutions sont devenues incontournables
dans les decks compétitifs de Pokémon Pocket
. Dans ce domaine, les starters comptent d'ailleurs parmi les combattants les plus joués au fil des mois, avec les passages très remarqués de Méga-Florizarre EX
, de Méga-Dracaufeu EX ou de Méga-Braségali EX.
Tout comme Kanto, Hoenn semble abriter certaines des créatures les plus puissantes de Pokémon Pocket. Parade onirique, l'extension disponible depuis le 29 janvier,
le montre bien avec les passages de plus en plus remarqués de Méga-Laggron EX dans les parties classées.
Méga-Laggron EX aux gros poings destructeurs
Avec 250 points de vie et une attaque Bras destructeurs infligeant 150 points de dommage
aux créatures adverses, Méga-Laggron EX est un adversaire assez intimidant. Comptant parmi les Pokémon avec le plus de points de vie du jeu
, il mettra à mal les joueurs adverses juste avec son endurance et ne pourra pas être éliminé en une seule attaque.
L'autre atout de Méga-Laggron EX est l'effet de son attaque Bras destructeurs. En plus de pouvoir mettre K.O de nombreux Pokémon en une seule fois, elle fait défausser une énergie attachée à l'un des Pokémon en jeu
. Cependant, cet effet est aléatoire et peut aussi concerner vos propres Pokémon.
Véritable vedette du deck, Méga-Laggron Ex doit être invoqué assez rapidement. Pour cela, utilisez Recherches professorales pour trouver la Méga-évolution ainsi qu'un Super bonbon.
Grâce à cet objet, vous pourrez faire évoluer Gobou en Méga-Laggron EX sans passer par Flobio et semer la terreur sur le terrain.
Les cartes à réunir pour utiliser le deck Méga-Laggron EX dans Pokémon Pocket
Si vous voulez tout écraser avec les poings de Méga-Laggron EX et ajouter un nouveau deck axé sur l'une des créatures vedettes de la région de Hoenn, voici la liste des cartes à réunir dans Pokémon Pocket et les extensions dans lesquelles les retrouver :
- Suicune (Sagesse entre Ciel et Mer, booster Lugia)
- Gobou x2 (Parade onirique)
- Flobio (Parade onirique)
- Babimanta (Source secrète)
- Manaphy (Choc Spatio-temporel, booster Palkia)
- Méga-Laggron EX x2 (Parade onirique)
- Glace chanceuse (Parade onirique)
- Poké Ball x2 (Boutique en jeu)
- Super bonbon x2 (Gardiens astraux)
- Copieuse (Méga Ascension, booster Léviator)
- Hélio (Choc Spatio-temporel, booster Palkia)
- Casque lourd (Méga Ascension, booster Léviator)
- Canon gonflable (Source secrète)
- Nacchara (Lumière triomphale)
- Recherches professorales x2 (Boutique en jeu)
Bien qu'il soit très robuste, Méga-Laggron EX possède la même faiblesse que toutes les autres Méga-évolutions : être mis K.O est synonyme de défaite immédiate pour son dresseur. De plus, son attaque nécessite trois énergies pour être utilisée.
Si Babimanta permet d'obtenir plus rapidement ces énergies manquantes, Laggron devient inutile sur le poste actif s'il n'a pas au minimum 3 énergies Eau attachées.
Enfin, il faut garder à l'esprit que l'effet de l'attaque Bras destructeurs peut s'appliquer à tous les Pokémon en jeu, y compris les vôtres.
Si vos Pokémon (dont Méga-Laggron EX) sont les seuls à avoir des énergies attachées, ils peuvent les perdre en un instant. Méga-Laggron EX devient donc à nouveau incapable d'attaquer. Mais la Copieuse ou la Glace chanceuse peuvent être remplacées par Ondine
pour attacher rapidement des énergies Eau à Méga-Laggron EX.
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