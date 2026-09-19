Pokémon Pocket : Feunnec et Mistrigrix se partagent la Pioche miracle mensuelle

En septembre 2026, les compagnons tout doux aux grandes oreilles sont à l'honneur dans Pokémon Pocket. Partez à leur rencontre lors de l'événement Pioche miracle mensuel, disponible pour une durée limitée.

Généralement, l'événement Pioche miracle de Pokémon Pocket arrive en jeu aux alentours du 15 du mois. La date est officiellement passée, mais le titre n'a pas oublié ce rendez-vous mensuel permettant de récupérer facilement des Sabliers Miracle, des Tickets événements et des cartes inédites.

Depuis le 19 septembre 2026, les joueurs et joueuses peuvent donc découvrir l'édition de septembre 2026 de la Pioche. Pour la rentrée, Pokémon Pocket vous propose de faire le plein de douceur avec des Pokémon qui aiment se blottir aux côtés de leurs maîtres.

Plutôt team chat ou team renard ?

De manière régulière, une Pioche miracle événementielle apparait. D'ailleurs, si c'est le cas, un petit encart rouge le précise sur l'écran d'accueil de l'application. Deux types de pioches sont alors proposés aux joueurs.

La première est gratuite, mais n'octroie qu'une chance sur cinq d'obtenir l'un des deux Pokémon vedettes. Dans ce cas de figure, l'obtention d'une carte promotionnelle n'est pas garantie. Tandis que la seconde coûte au joueur 1 ou 2 cœurs de sa jauge Miracle. En revanche, la pioche ne contient que des cartes promotionnelles représentant Mistigrix et Feunnec.

Précisons que les cartes en question existent déjà dans Pokémon Pocket et peuvent être obtenues en ouvrant des boosters de l'extension L'Ambition de la Team Rocket. Mais ces variantes possèdent une illustration exclusive et un tampon Leveinard. De plus, comme il s'agit de cartes Promo-B, elles ne peuvent pas être échangées avec d'autres joueurs. La seule manière de les obtenir est donc d'utiliser la Pioche Miracle.

Des missions simples et des objets cosmétiques élégants à découvrir dans Pokémon Pocket

En complément de ces cartes, les joueurs prenant part à l'événement peuvent compléter une série de missions temporaires comme obtenir au moins une carte de chaque Pokémon à l'honneur ou utiliser la Pioche miracle un certain nombre de fois. En validant ces missions, vous pourrez obtenir différentes récompenses allant de cartes Promo-B à une collection d'objets cosmétiques inédits.

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Pour celle-ci, Feunnec vole la vedette et propose une collection aux accents pastel. Pour conclure, précisons que la pioche miracle mensuelle et ses récompenses sont disponibles dans Pokémon Pocket depuis le 19 septembre 2026 et resteront actives jusqu'au 29 septembre prochain.