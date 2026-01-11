Pokémon Pocket : Domptez la nature et vos adversaires avec le deck Méga-Florizarre EX

Si Méga-Dracafeu EX a imposé ses flammes dans les parties classées de Pokémon Pocket, son rival de type Plante est déterminé à lui voler la couronne. Découvrez comment jouer le deck Méga-Florizarre EX et les cartes à réunir.
L'arrivée de l'extension Embrasement écarlate a bouleversé la méta de Pokémon Pocket
avec des Méga-évolutions rapidement prisées par les dresseurs les plus compétitifs. Méga-Dracaufeu EX et Méga-Steelix EX
ont rapidement dominé les classements avec leur puissance et leur résistance.
Mais depuis quelques semaines, un nouveau challenger s'est fait remarquer : Méga-Florizarre EX
. D'ailleurs, il a deux atouts pour convaincre les dresseurs : une endurance élevée et une attaque provoquant deux altérations d'état.
Une plante à ne pas sous-estimer, à la fois empoisonnée et particulièrement robuste
Le starter Plante de première génération possède un statut particulier dans Pokémon Pocket. Depuis le lancement du jeu, Florizarre figure sur le podium des Pokémon possédant le plus de points de vie. Sa Méga-évolution perpétue cette règle en affichant 240 points de vie,
soit 20 points de plus que certaines des Méga-évolutions les plus jouées à l'heure actuelle. À l'exception du Plongeon écarlate de Méga-Dracaufeu EX, il ne peut pas être éliminé en un seul coup
. Une fois équipé du Casque lourd, il subit moins de dommages des attaques adverses, quel que soit le type du Pokémon ennemi. Il est donc un véritable rempart qui donnera du fil à retordre à vos adversaires. Mais s'il est blessé, il pourra facilement être soigné par Lilie et Erika.
Cependant, la force de Méga-Florizarre EX vient également de son attaque Floraison fatale. Si elle peut éliminer tous les Pokémon de base en un seul coup, ceux qui résistent aux 120 points de dégâts infligés sont immédiatement empoisonnés et confus.
Si l'adversaire ne parvient pas à supprimer ces deux altérations, son Pokémon subit des dégâts supplémentaires et a 50 % de chances de rater sa prochaine attaque. De quoi agacer l'adversaire à chaque tour !
Les cartes à réunir pour jouer le deck Méga-Florizarre EX dans Pokémon Pocket
De nombreux joueurs souhaitent créer un deck mettant à l'honneur le Starter Plante de la première génération, que ce soit pour des combats en solo ou des matchs classés. Si vous souhaitez invoquer la puissance de la nature et les pouvoirs de Méga-Florizarre EX, voici la liste des cartes à réunir :
- Bulbizarre (Embrasement écarlate)
- Herbizarre x2 (Embrasement écarlate)
- Méga-Florizarre EX x2 (Embrasement écarlate)
- Malasada maxi (Gardiens astraux)
- Extrait de croissance x2 (Embrasement écarlate)
- Carton rouge (Boutique en jeu)
- Repousse (Crise interdimensionnelle)
- Copieuse (Méga-Ascension booster Léviator)
- Erika (Puissance génétique booster Dracaufeu)
- Giovanni (Puissance génétique booster Mewtwo)
- Casque lourd x2 (Méga-Ascension booster Léviator)
- Lilie x2 (Gardiens astraux booster Solgaleo)
- Recherches professorales x2 (Boutique en jeu)
- Morgane (Puissance génétique booster Dracaufeu)
Bien qu'efficace, le deck Méga-Florizarre EX possède plusieurs défauts à prendre en compte avant de le tester en conditions réelles contre d'autres joueurs. Le premier est que l'attaque de Florizarre, tout comme son coût de retrait, sont très chers en énergies.
Il nécessite donc plusieurs tours de préparation avant d'être utilisé, ce qui peut être critique si votre tirage n'est pas bon.
Ensuite, l'attaque Floraison Fatale n'inflige que 120 points de dégâts. Si le chiffre peut grimper à 140 points de dégâts en incluant une faiblesse, il est insuffisant pour mettre K.O en un seul coup la plupart des Pokémon les plus puissants
. Enfin, Méga-Florizarre EX est une Méga-évolution et la seule source de dommages majeurs du deck. S'il est mis K.O, vous perdez automatiquement le duel
.
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