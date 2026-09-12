Pokémon Pocket : Électrocutez vos adversaires avec le deck Dedenne EX

Dedenne EX est plus souvent présenté comme adorable compagnon que comme redoutable combattant. Pourtant, le Pokémon antenne est en train de devenir l'un des plus efficaces dans les parties classées de Pokémon Pocket.

Vedette de la carte Immersive rare de l'extension Jours heureux, Dedenne EX est un cousin de Pikachu et un partenaire apprécié par de nombreux admirateurs de Pokémon. Mais au premier abord, il n'est pas forcément considéré comme une menace capable d'infliger de gros dégâts.

Pourtant, depuis l'arrivée de l'extension L'Ambition de la Team Rocket, Dedenne EX s'est hissé dans les sommets des parties classées de Pokémon Pocket. Mais le détail le plus fou est que ce deck ne contient aucune carte de l'organisation au grand R rouge. Si vous aimez Dedenne ou jouer avec un deck de type électrique, alors découvrez sans attendre ce que ce deck vous réserve.

Une ambiance électrique incluant des noms déjà vus dans les decks compétitifs

Le deck de Dedenne EX repose sur une mécanique qui avait fait forte impression lors des premiers mois de Pokémon Pocket : celle de Pachirisu EX. À l'époque, le Pokémon écureuil était la vedette d'un deck « 18 trainers » ne contenant qu'une seule carte de créature. Si ce détail avait troublé, il avait surtout montré que booster un Pokémon faible en apparence pouvait être aussi efficace qu'utiliser de grosses attaques.

Dedenne EX possède l'attaque Dede-circuit qui n'inflige que 40 points de dommage de base. Mais elle fait 40 points de dégâts supplémentaires pour chaque carte Outil attachée à tous vos Pokémon. L'objectif ici est donc d'avoir Dedenne EX sur le poste actif et d'autres Pokémon sur le banc en veillant à tous leur attacher le plus d'objets possible. Avec 3 cartes d'outil différentes dans le deck, Dedenne EX peut donc infliger jusqu'à 160 points de dégâts avec cette stratégie.

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Pour protéger Dedenne EX ou en attendant son arrivée sur le tapis de jeu, d'autres Pokémon prisés de la méta sont dans le deck. Le talent Rune Protect de Plumeline la rend insensible aux dégâts des attaques de tous les Pokémon EX adverses. Quant à Wimessir EX, son talent permet de soigner les blessés. Tout est donc pensé pour temporiser jusqu'à l'assaut de Dedenne EX.

Les cartes à réunir pour utiliser le deck Dedenne EX dans Pokémon Pocket

Si vous souhaitez utiliser ce deck électrique dans les défis de Combat Solo ou les parties classées, voici la liste des cartes à réunir pour le créer et les extensions dans lesquelles les retrouver :

Plumeline x2 (Gardiens astraux)

Dedenne EX x2 (Jours heureux)

Wimessir EX x2 (Méga-Ascension booster Altaria)

Ogerpon Masque Turquoise EX (Parade onirique)

Poké ball x2 (Boutique en jeu)

Copieuse x2 (Méga-Ascension booster Léviator)

Hélio (Choc spatio-temporel)

Cape géante x2 (Choc spatio-temporel)

Recherches professorales x2 (Boutique en jeu)

Poncho protecteur (Parade onirique)

Petit ballon x2 (Jours heureux)

Plaine de départ (Parade onirique)

S'il est facile à jouer (notamment pour les débutants), le deck de Dedenne EX a quelques petits défauts. Le premier est que le Pokémon électrique n'a que 120 points de vie. L'attaque de certains Pokémon EX de stade 1 ou 2 peut suffire à le mettre K.O.

De plus, un jeu ne contenant que des cartes EX implique que chaque créature éliminée rapporte 2 points à l'adversaire. Il faut donc être rapide et vigilant pour éviter une défaite express !