Pokémon Pocket promet un changement majeur dans quelques semaines

Pokémon Pocket s'est invité lors des Championnats du Monde Pokémon 2026 via des épreuves, mais aussi avec un trailer. Ce dernier annonce d'ailleurs une nouveauté majeure pour l'anniversaire du titre.

Le temps d'un week-end, San Francisco a vécu au rythme des combats et des discussions autour des petits monstres les plus célèbres au monde. Les Championnats du Monde Pokémon 2026 ont été l'occasion d'assister aux tournois de Pokémon Pocket, mais aussi de découvrir en avant-première les nouveautés à venir.

Dans un bref trailer, trois nouvelles cartes ont ainsi été révélées. Mais la vidéo annonce surtout une surprise de taille qui pourrait changer la méta et les compétitions dans les prochains mois.

Des versions EX des Starters en approche

La bande-annonce en question commence avec un Chochodile affamé se tenant face à un pommier. Désireux de manger quelques fruits, il fonce tête baissée dans le tronc pour les faire tomber de l'arbre. Mais un Tiplouf endormi de l'autre côté est réveillé par les pommes qui lui tombent dessus.

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Cette scène annonce l'arrivée des cartes EX dédiées aux deux starters, un élément présent dans le TCG Pokémon (souvent sous forme de carte promotionnelle) mais encore absent dans Pokémon Pocket. Pour l'occasion, les petits Pokémon auront davantage de points de vie que les formes « classiques ». Mais attention : mettre K.O un Starter EX rapportera toujours deux points à l'adversaire.

L'introduction du double type dans Pokémon Pocket prévue pour une date clé

Toutefois, la surprise majeure apparait quelques secondes plus tard, quand Méga-Mewtwo X se met à frapper. En effet, un écran mêlant le type Psy et le type Combat surgit pendant un court instant, rapidement suivi par les versions Psy et Combat du Pokémon légendaire. Cependant, une troisième version apparait, possédant le double type. La mécanique fera donc bien ses débuts en jeu dans peu de temps, même si aucune information sur le fonctionnement de ces cartes n'a été ajoutée.

La vidéo se termine en précisant que le double type arrivera dans Pokémon Pocket au mois d'octobre. Il y a donc fort à parier que cette nouveauté fera partie de l'extension qui sortira à la fin du mois et qui célébrera le 2e anniversaire du jeu. Mais pour en savoir plus, il faut maintenant attendre des précisions de DeNA et de The Pokémon Company.