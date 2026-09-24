Pokémon Pocket annonce Booster de Luxe Méga et reprend une formule étincelante

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 24 septembre 2026 à 15h31
Pour conclure sa deuxième année en beauté, Pokémon Pocket vient de dévoiler une extension qui fait la part belle aux meilleures cartes sorties ces derniers mois, dans la lignée de Booster de Luxe EX.
Pokémon Pocket annonce Booster de Luxe Méga et reprend une formule étincelante

Le 23 septembre 2026, un mystérieux trailer a été mis en ligne sur les réseaux sociaux de Pokémon Pocket. Il s'accompagnait du message suivant : « Get ready B-cause we're about to rewind ». Ce dernier peut être traduit en français par « Préparez-vous à un retour en arrière » tout en faisant un jeu de mots avec le B caractéristique de toutes les extensions sorties depuis octobre 2025. 

Le message est accompagné d'une courte vidéo montrant toutes les extensions sorties depuis Méga-Ascension ainsi que quelques cartes emblématiques de ces derniers mois. Rapidement, les joueurs ont donc pensé que l'extension à venir serait une version 2.0 de Booster de Luxe EX. Le 24 septembre à 15h, heure française, Pokémon Pocket a confirmé cette théorie en dévoilant son nouveau set.

Booster de Luxe Méga, l'extension qui conclut la deuxième année de Pokémon Pocket

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Baptisée Booster de Luxe Méga, cette nouvelle extension reprend le même format que Booster de Luxe Ex sorti l'année dernière. Le set principal sera constitué de cartes déjà vues dans les dernières extensions de Pokémon Pocket et il y aura une carte EX garantie dans chaque paquet. 

Des versions inédites de certaines des cartes préférées des joueurs auront droit à de nouvelles raretés et illustrations inédites. Le trailer montre des versions étincelantes de Méga-Lucario, de Méga-Dracaufeu ou encore de Méga-Altaria.

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De nouvelles cartes Full Art Dresseur et Illustration rares feront leurs débuts dans ce set spécial, notamment Copieuse (une carte prisée des joueurs compétitifs) et un adorable Évoli. 

Une version 2.0 de Booster de Luxe EX 

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Le trailer de Booster de Luxe Méga dévoile également de nouvelles cartes brillantes parallèles, l'équivalent dans Pokémon Pocket des cartes Reverse du TCG Pokémon papier. Cela sous-entend que, comme son grand frère, ce set contiendra de très nombreuses cartes et il sera difficile de réunir le Master Set. Il n'est pas encore précisé si cette extension sera elle aussi temporaire, mais il y a de grandes chances pour qu'elle disparaisse le 30 octobre.

Miniature vidéo

L'extension Booster de Luxe Méga sera disponible à partir du 30 septembre 2026 dans Pokémon Pocket. Rappelons que le titre est jouable gratuitement sur tous les appareils iOS et Android.

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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