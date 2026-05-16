Pokémon Pocket : Libérez la puissance végétale du deck Méga-Juncko EX

Rival de Méga-Lucario EX, Méga-Juncko EX est un challenger de taille dans les parties classées de Pokémon Pocket. Découvrez comment utiliser le deck du Starter Plante de la région de Hoenn.

Les Starters ont toujours eu une place particulière dans le cœur des dresseurs de tous âges. Si chacun a son préféré, il est souvent synonyme de nostalgie car rattaché au premier jeu de la franchise auquel une personne a joué. Pour celles et ceux qui ont débuté l'aventure dans la région de Hoenn, le choix a été très difficile entre Laggron, Braségali et Juncko.

Mais depuis qu'il a obtenu une Méga-évolution, le Starter de type Plante est devenu de plus en plus populaire auprès des joueurs. Désormais, il s'invite aussi dans Pokémon Pocket et il n'a qu'un seul objectif en tête : la victoire !

Un deck aussi efficace que celui de Méga-Braségali EX, mais en version Plante

À l'arrivée de l'extension Méga-Ascension, Méga-Braségali EX a rapidement conquis les joueurs avec plusieurs atouts. En plus d'être un Starter (et par extension un Pokémon plutôt populaire), il possède un nombre important de points de vie, il ne peut pas être tué en une seule attaque et il peut faire de gros dégâts dès qu'il arrive sur le poste actif.

À lire également Pokémon Pocket : Enflammez les parties classées avec le deck Méga-Braségali EX

Méga-Juncko EX, présent en jeu depuis les débuts de l'extension Aura palpitante, partage les mêmes caractéristiques. Son attaque Queue mortelle inflige 130 points de dommages au Pokémon adverse, ce qui peut suffire à mettre K.O de nombreux monstres. Si ce dernier résiste, il est empoisonné par cette même attaque et subit 10 points de dégâts supplémentaires.

Invoquer Méga-Juncko EX est également très rapide grâce au Super Bonbon, mais aussi grâce à la carte Stade « Forêt parfumée ». Avec elle, le joueur peut facilement ajouter Arcko à sa main. Mais si le starter de Hoenn tarde à arriver, d'autres Pokémon permettent de gagner du temps comme Cancrelove ou Katagami.

Les cartes à réunir pour utiliser le deck de Méga-Juncko EX dans Pokémon Pocket

Si vous êtes un admirateur du type Plante ou que vous souhaitez Méga-Juncko EX en parties classées, voici la liste des cartes à réunir pour créer son deck et les extensions dans lesquelles les retrouver :

Arcko x2 (Aura palpitante)

Massko (Aura palpitante)

Korillon (Méga-Ascension)

Cancrelove (Crise interdimensionnelle)

Katagami (Crise interdimensionnelle)

Méga-Juncko EX x2 (Aura palpitante)

Super Bonbon x2 (Gardiens astraux)

Vitesse + (Boutique en jeu)

Copieuse x2 (Méga-Ascension booster Léviator)

Hélio (Choc spatio-temporel booster Palkia)

Forêt parfumée x2 (Aura palpitante)

Recherches professorales x2 (Boutique en jeu)

Casque brut x2 (Choc spatio-temporel booster Palkia)

Assez efficace, le deck de Méga-Juncko EX souffre du même défaut que tous les decks reposant sur un Pokémon de stage 2. Soit le Super Bonbon n'arrive pas alors que le joueur a la Méga-évolution dans la main, soit Méga-Juncko se fait désirer.

La méta actuelle peut aussi être dangereuse car les decks de Méga-Dracaufeu X EX et de Méga-Dracaufeu Y EX sont toujours très joués. La prudence est donc de mise car la faiblesse au Feu de Méga-Juncko Ex peut devenir un vrai désavantage.