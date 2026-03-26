Pokémon Pocket : Les missions secrètes de Méga-Rayonnement et comment les valider

Complétistes de tous âges et chasseurs de shinys, découvrez les cartes à obtenir dans Pokémon Pocket pour compléter les missions cachées de l'extension Méga-Rayonnement et obtenir leurs récompenses.
Invisibles dans l'application Pokémon Pocket
jusqu'à ce qu'elles soient validées par les joueurs, les missions secrètes
sont des objectifs plus difficiles à réaliser que la plupart des quêtes proposées. Cependant, elles offrent de belles récompenses à celles et ceux qui réunissent (parfois de manière accidentelle) les cartes concernées.
Avec un set secret presque aussi important que le set principal, l'extension Méga-Rayonnement
offre de nombreux défis à relever pour les plus chanceux et ceux qui veulent obtenir toutes les cartes de cette série brillante.
Cinq missions secrètes disponibles dans l'extension Méga-Rayonnement
Étant donné qu'il s'agit d'une petite extension, Méga-Rayonnement ne propose qu'un faible nombre de missions secrètes à valider. Au total, cinq objectifs cachés sont proposés, mais ils pourraient bien vous donner envie de vous arracher les cheveux tant ils sont exigeants. Du côté des récompenses, la quasi-totalité d'entre elles est composée de 36 Sabliers miracle, de 12 Sabliers boosters et de 10 Tickets boutique
. Tandis que la dernière vous donne droit à un objet cosmétique rare. Les trois premières missions sont bien connues des habitués car il s'agit de missions Musée. Cependant, de nouvelles missions secrètes sont proposées pour l'occasion avec un grand thème commun : les cartes chromatiques.
Les missions musée, un classique dans Pokémon Pocket
Incontournables à chaque nouvelle extension de Pokémon Pocket, les missions Musée demandent de réunir des cartes Illustration rares ou Alternative rares spécifiques
. Dans Méga-Rayonnement, vous aurez 3 missions de ce type à accomplir, dont deux axées sur les Pokémon chromatiques :
- Musée de Méga-Rayonnement :
- Lokhlass
- Pingoléon
- Groudon
- Morpeko
- Vrombotor
- Écrémeuh
- Musée chromatique 1 :
- Insécateur
- Pomdepik
- Brocélôme
- Desséliande
- Salamèche
- Reptincel
- Ponyta
- Galopa
- Ramoloss
- Pikachu
- Raichu
- Dynavolt
- Brutalibré
- Fantominus
- Spectrum
- Zorua
- Zoroark
- Foretress
- Minidraco
- Draco
- Dracolosse
- Coupenotte
- Incisache
- Tranchodon
- Musée chromatique 2 :
- Méga-Dracaufeu X ex
- Méga-Flagadoss ex
- Méga-Élecsprint ex
- Méga-Ectoplasma ex
- Méga-Cizayox ex
L'expérience immersive de Méga-Rayonnement
Comme Parade Onirique
, Méga-Rayonnement possède une mission demandant de réunir les deux cartes Immersive rares de l'extension
. Cependant, celle-ci possède une particularité : les deux cartes en question montrent le même Pokémon, à savoir Mew. Mais l'une des deux versions est une variante chromatique où tous les Pokémon visibles dans la scène sont des Pokémon shinys.
« Collection chromatique complète » : l'ultime épreuve pour les chasseurs de variantes chromatiques
La cinquième mission secrète de Méga-Rayonnement sera aussi la plus exigeante à valider. Baptisée « Collection chromatique complète ! », elle demande aux joueurs d'obtenir la totalité des cartes Shinys de l'extension, Mew immersif compris.
Si cette mission se complète sur le long terme, elle permet de valider certaines des autres missions secrètes dans la foulée, mais aussi d'obtenir un emblème secret exclusif qui montre votre détermination et votre chance. Pour découvrir la liste des cartes à réunir, n'hésitez pas à cliquer sur le lien juste au-dessus.
Bonus : La mission spéciale de Morpeko affamé
Enfin, pour permettre à tous les joueurs d'obtenir facilement une récompense unique en ouvrant des boosters, une mission très facile a été ajoutée. Celle-ci vous demande simplement d'obtenir 3 exemplaires de la carte de Morpeko disponible dans le set principal
. En récompense, vous obtiendrez une icone représentant le Pokémon noir et violet.
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