Pokémon Pocket : Les missions secrètes de Parade onirique et comment les valider

Découvrez les cartes à obtenir dans Pokémon Pocket pour compléter les missions cachées de l'extension Parade onirique et les récompenses offertes aux collectionneurs les plus déterminés (ou les plus chanceux).
Cachées dans l'application Pokémon Pocket
jusqu'à ce qu'elles soient validées, les missions secrètes
sont des quêtes plus difficiles à réaliser que la plupart des missions de collection disponibles. Cependant, elles offrent de belles récompenses à celles et ceux qui réunissent les cartes concernées, parfois de manière accidentelle.
Cette activité annexe proposée depuis le lancement de Pokémon Pocket continue de perdurer à l'arrivée d'une nouvelle extension. Bien qu'il contienne beaucoup de cartes, Parade onirique (le set disponible depuis le 29 janvier 2026) a aussi prévu son lot d'objectifs cachés
à relever.
De nouveaux défis de collection exigeants pour les joueurs de Pokémon Pocket
L'extension Parade onirique de Pokémon Pocket propose 6 missions annexes aux collectionneurs les plus assidus, ce qui peut sembler assez peu au regard de la taille du set. Du côté des récompenses, la quasi-totalité d'entre elles est composée de 36 Sabliers miracle, de 12 Sabliers boosters et de 10 Tickets boutique
. Mais vous pourrez également récupérer un emblème spécial et une icône en les validant.
Les missions musée
Proposées dans toutes les extensions de Pokémon Pocket à ce jour, les missions Musée demandent de réunir des cartes Illustration rares, Alternative rares et même Immersive rares spécifiques
. Parade onirique vous invite ainsi à valider trois missions musées différentes. Mais contrairement aux autres missions de ce genre, elles vont agacer certains joueurs car elles demandent de réunir beaucoup de cartes difficiles à obtenir.
- Musée de Parade onirique 1 :
- Cacnea
- Roserade
- Prismillon
- Mouscoto
- Reshiram
- Plumeline
- Flambino
- Dragmara
- Nigosier
- Négapi
- Toxizap
- Ponyta de Galar
- Snubbull
- Wimessir
- Sabelette
- Rexillius
- Hexadron
- Grotadmorv d'Alola
- Chacripan
- Yveltal
- Ixon de Galar
- Berserkatt de Galar
- Drattak
- Parecool
- Musée de Parade onirique 2 :
- Ogerpon Masque Turquoise EX
- Pierroteknik EX
- Feunard d'Alola EX
- Méga-Laggron EX
- Salarsen EX
- Mimiqui EX
- Gigalithe EX
- Méga-Mysdibule EX
- Méga-Kangourex EX
- Musée de Parade onirique 3 :
- Dianthéa
- Vacancière
- Jongleur
- Peterson
Musée de Parade onirique : Expérience immersive
Parmi les 234 cartes de l'extension Parade onirique se cachent deux cartes Immersive rares mettant à l'honneur Méga-Gardevoir EX et Miaouss.
Très prisées des collectionneurs avec leurs animations qui nous plongent dans le décor de la carte, les deux cartes ont leur mission dédiée avec Musée : Expérience immersive.
Cependant, il s'agit là de la mission la plus difficile à valider car les taux d'obtention de ces cartes respectives sont extrêmement faibles.
Les Pokémon et le Festival de la Ville
Comme l'a suggéré le trailer de l'extension, un vent de fête souffle sur la ville où les Pokémon se promènent. D'ailleurs, plusieurs d'entre eux profitent des festivités pour s'amuser, contempler le feu d'artifice ou simplement pour explorer la ville. Partez à la recherche de tous ces partenaires qui déambulent dans les rues décorées
de guirlandes et de cotillons, dont le petit Miaouss.
En récompense, vous obtiendrez un emblème très spécial. Retrouvez la liste de toutes les cartes à réunir en cliquant sur le lien ci-dessus !
Réunir toutes les cartes du set principal de Parade onirique
Enfin, l'ultime mission secrète de Parade onirique vous demandera d'obtenir toutes les cartes de rareté 1 diamant à 4 diamants. Cela signifie que vous devrez avoir les 155 cartes du set principal, EX comprises
.
Plus accessible que les autres car basée sur les cartes présentes dans la quasi-totalité des boosters, cette mission est à la portée de tous et peut être achevée en utilisant la Pioche miracle, les Points Booster mais aussi la fonction Partage avec vos amis. En récompense, vous obtiendrez une icône représentant Méga-Gardevoir pour personnaliser votre profil de joueur.
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