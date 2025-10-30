Pokémon Pocket : Les Missions secrètes de Méga-Ascension et comment les valider

Amateurs de défis de collection, découvrez les cartes à obtenir dans Pokémon Pocket pour compléter les missions cachées de l'extension Méga-Ascension et les récompenses qui sont rattachées.
Invisibles dans l'application Pokémon Pocket
, les missions secrètes
sont des objectifs plus difficiles à réaliser que la plupart des quêtes proposées. Cependant, elles offrent de belles récompenses à celles et ceux qui réunissent sans le vouloir les cartes concernées. Méga-Ascension, l'extension disponible en jeu depuis le 30 octobre 2025, amène avec elle de nouveaux défis cachés qui n'attendent plus que vous !
Huit nouvelles missions secrètes ajoutées avec l'extension Méga-Ascension de Pokémon Pocket
Étant une extension à 3 boosters contenant de nombreuses cartes, Méga-Ascension
propose un nombre plus important de missions secrètes comparées aux récentes entrées de Booster de Luxe Ex
ou de Source secrète. Au total, vous pouvez valider 8 missions cachées
si la chance est au rendez-vous.
Du côté des récompenses, Pokémon Pocket conserve la même recette avec la première extension de l'année B. À l'exception de l'une d'entre elles, toutes ces nouvelles missions secrètes proposent la même récompense, à savoir un lot contenant 36 Sabliers miracle, 12 Sabliers boosters et 10 Tickets boutique
.
Les missions musée
Déclinées dans chaque nouvelle série de cartes de Pokémon Pocket, les missions Musée demandent de réunir des cartes Illustration rares, Full Art ou Alternative rares spécifiques. Avec 36 cartes réparties sur les 3 boosters de Méga-Ascension
, Pokémon Pocket propose donc de réunir pas moins de 6 nouveaux mini-musées.
Voici la liste des cartes à réunir pour valider chacune de ces missions pour collectionneurs chanceux :
- Musée de Méga-Ascension 1 (à valider en ouvrant uniquement des boosters Braségali)
- Charmillon
- Caninos
- Keldeo
- Luxray
- Makuhita
- Aéroptéryx
- Corvaillus
- Furaiglon
- Musée de Méga-Ascension 2 (à valider en ouvrant des boosters Léviator)
- Magicarpe
- Moyade
- Tutankafer
- Hippodocus
- Pandespiègle
- Corboss
- Trioxydre
- Delcatty
- Musée de Méga-Ascension 3 (à valider en ouvrant des boosters Altaria)
- Cabriolaine
- Gorythmic
- Lugulabre
- Ludicolo
- Bekaglaçon
- Scrutella
- Mucuscule
- Mastouffe
- Musée de Méga-Ascension 4 (à valider en ouvrant des boosters Braségali)
- Méga-Scarabrute EX
- Galopa EX
- Tygnon EX
- Kravarech EX
- Musée de Méga-Ascension 5 (à valider avec les boosters Léviator)
- Amphinobi EX
- Voltali EX
- Méga-Absol EX
- Melmetal EX
- Musée de Méga-Ascension 6 (à valider avec les boosters Altaria)
- Farfaduvet EX
- Méga-Pharamp EX
- Wimessir EX
- Tauros EX
Une multitude de Méga-évolutions
Méga-Ascension suit les pas du TCG Pokémon et de la sortie très récente de Légendes Pokémon: Z-A en mettant les Méga-évolutions à l'honneur. Sans surprise, l'une des missions secrètes vous demande donc de réunir les 6 Méga-évolutions disponibles dans l'extension : Méga-Léviator EX, Méga-Absol EX, Méga-Braségali EX, Méga-Scarabrute EX, Méga-Altaria EX et Méga-Pharamp EX
.
Celle-ci est d'ailleurs l'une des missions secrètes les plus simples à valider de cette nouvelle série. En effet, toutes les raretés de ces 6 cartes sont prises en compte dans la progression
. Les versions présentes dans le set principal et les variantes Full Art peuvent être mélangées, de quoi augmenter les chances de réussite.
Un essaim de Pokémon insectes !
La dernière mission secrète de Méga-Ascension met à l'honneur un type généralement boudé par les joueurs dans la saga principale : le type Insecte. Même si ce dernier n'existe pas encore dans Pokémon Pocket, cette mission va vous demander de partir à la recherche de 14 insectes de raretés différentes
. Vous pouvez retrouver la liste complète des cartes à réunir dans l'article ci-dessous.
Si les communes seront très faciles à réunir, les cartes Full Art et Alternative risquent de vous donner du fil à retordre ! Mais pour valider toutes ces missions, n'hésitez pas à utiliser les outils disponibles en jeu comme les points Booster pour fabriquer les cartes, la Pioche miracle ou encore les échanges
.
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