Pokémon Pocket : Les Missions secrètes de Méga-Ascension et comment les valider

Une multitude de Méga-évolutions

Un essaim de Pokémon insectes !

Méga-Ascension suit les pas du TCG Pokémon et de la sortie très récente de Légendes Pokémon: Z-A en mettant les Méga-évolutions à l'honneur. Sans surprise, l'une des missions secrètes vous demande donc de réunir les 6 Méga-évolutions disponibles dans l'extension :Celle-ci est d'ailleurs l'une des missions secrètes les plus simples à valider de cette nouvelle série. En effet,. Les versions présentes dans le set principal et les variantes Full Art peuvent être mélangées, de quoi augmenter les chances de réussite.La dernière mission secrète de Méga-Ascension met à l'honneur un type généralement boudé par les joueurs dans la saga principale : le type Insecte. Même si ce dernier n'existe pas encore dans Pokémon Pocket, cette mission va vous demander de. Vous pouvez retrouver la liste complète des cartes à réunir dans l'article ci-dessous.Si les communes seront très faciles à réunir, les cartes Full Art et Alternative risquent de vous donner du fil à retordre ! Mais pour valider toutes ces missions,