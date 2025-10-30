Pokémon Pocket : Comment obtenir l'emblème secret de Méga-Scarabrute EX ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 30 octobre 2025 à 12h06
Montrez à vos amis dresseurs que vous êtes le maître des insectes en personnalisant votre profil dans Pokémon Pocket avec l'emblème secret de Méga-Scarabrute EX. Découvrez comment l'obtenir dans les lignes qui suivent.
Pokémon Pocket : Comment obtenir l'emblème secret de Méga-Scarabrute EX ?
Permettant de personnaliser son profil dans Pokémon Pocket, les emblèmes sont de petits accessoires représentant les Pokémon les plus appréciés des joueurs ou les vedettes des différentes extensions. 

Sans surprise, Méga-Ascension propose elle aussi son lot d'emblèmes spéciaux représentant les Méga-évolutions vedettes de la série. Mais les amateurs d'insectes pourront également arborer sur leur profil l'impressionnant Méga-Scarabrute EX. Cependant, il vous faudra partir dans une traque aux rampants et aux volants pour pouvoir utiliser cet emblème spécial.

C'est l'heure de la chasse aux insectes dans Pokémon Pocket

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Dans Pokémon Pocket, il existe deux manières d'obtenir des emblèmes. La première consiste à dépenser les Tickets d'extension obtenus en validant des missions thématiques dans la boutique en jeu. Mais la deuxième manière consiste à obtenir certaines cartes spécifiques pour valider une mission secrète.

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Or, l'emblème représentant le Méga-Scarabrute EX est bien la récompense d'une mission secrète de l'extension B1, Méga-Ascension. Pour le débloquer, les joueurs doivent impérativement réunir 14 cartes différentes représentant des Pokémon insectes
  • Scarabrute (booster Méga-Braségali)
  • Méga-Scarabrute EX (booster Méga-Braségali)
  • Chenipote (booster Méga-Braségali)
  • Armulys (booster Méga-Braségali)
  • Charmillon (booster Méga-Braségali)
  • Blindalys (booster Méga-Braségali)
  • Papinox (booster Méga-Braségali)
  • Statitik (obtenable dans les 3 boosters)
  • Mygavolt (obtenable dans les 3 boosters)
  • Rapion (boosters Méga-Léviator)
  • Fermite (obtenable dans les 3 boosters)
  • Charmillon version Illustration rare (booster Méga-Braségali)
  • Méga-Scarabrute EX version Full Art (booster Méga-Braségali)
  • Méga-Scarabrute EX version alternative (booster Méga-Braségali)
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Pour augmenter vos chances de valider cette mission secrète, privilégiez donc les boosters Braségali. Seul Rapion pourra poser problème. Mais étant donné qu'il s'agit d'une carte commune, vous pourrez facilement l'échanger avec vos amis, l'obtenir gratuitement via un don ou simplement la fabriquer en utilisant les points Booster de Méga-Ascension.

Comment afficher cet emblème secret (mais également les autres disponibles) sur votre profil ?

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Une fois que vous avez obtenu l'emblème secret de Méga-Scarabrute EX, vous pouvez l'utiliser pour personnaliser votre profil. Vous pourrez alors le voir apparaitre en appuyant sur votre icone au centre de l'écran, mais aussi au lancement d'un match contre l'IA ou un autre joueur. 

Pour le sélectionner ou ajouter un autre emblème, appuyez tout d'abord sur votre avatar sur l'écran d'accueil du jeu. Sous l'image et sous votre nom, vous verrez apparaitre un encart Insignes. Appuyez sur l'un des insignes déjà utilisés ou sur un espace vide, puis sélectionnez l'emblème bleu représentant l'insecte et validez en appuyant sur OK pour le voir apparaître sur votre profil.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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