Pokémon Pocket : Les missions secrètes de Booster de luxe ex et comment les valider

Découvrez les cartes à obtenir dans Pokémon Pocket pour compléter les missions cachées de l'extension spéciale Booster de luxe ex et les récompenses qui sont rattachées. Mais attention : elles ne sont accessibles que pour une durée limitée
Invisibles dans l'application Pokémon Pocket
, les missions cachées sont des objectifs plus difficiles à réaliser que la plupart des quêtes proposées. Cependant, elles offrent de belles récompenses à celles et ceux qui réunissent sans le vouloir les cartes concernées.
Chaque série propose son lot de missions secrètes exclusives, y compris Booster de luxe ex
, l'extension disponible en jeu depuis le 30 septembre 2025. Cependant, cette dernière a comme particularité de n'être disponible que pendant un mois
. Il faudra donc vous dépêcher pour réussir à toutes les valider avant qu'elle ne disparaisse ou à guetter son retour.
Six missions propres à l'extension Booster de luxe ex à réaliser dans un délai très court
Avec près de 380 cartes à réunir, Booster de luxe ex pourrait être l'extension comptant le plus de missions secrètes à valider. Mais en réalité, elle n'en propose que 6 inédites. Malgré tout, la détermination et la chance seront vos meilleurs alliés pour triompher face à ces objectifs cachés.
Du côté des récompenses, la quasi-totalité des missions secrètes permet de récupérer 36 Sabliers miracle, de 12 Sabliers boosters et de 10 Tickets boutique
. Les 3 premières missions sont bien connues des habitués car il s'agit de missions Musée. Mais d'autres seront plus accessibles.
Les missions musée
Devenues un grand classique et déclinées dans chaque nouvelle série de cartes de Pokémon Pocket, les missions Musée demandent de réunir des cartes Illustration rares, Full Art ou Alternative rares spécifiques.
Si Booster de luxe ex n'en propose qu'un petit nombre, l'extension vous proposera néanmoins 3 missions musée différentes à valider :
- Musée de Booster de luxe 1 :
- Matourgeon
- Colhomard
- Amphinobi
- Gardevoir
- Cupcanaille
- Canarticho
- Musée de Booster de luxe 2 :
- Mouscoto EX
- Dracaufeu EX
- Ho-Oh EX
- Palkia EX
- Pikachu EX
- Mewtwo EX
- Mew EX
- Lunala EX
- Dialga EX
- Solgaleo EX
- Évoli EX
- Lugia EX
- Arceus EX
- Musée de Booster du luxe 3 :
- Recherches professorales (version Full Art)
- Lilie (version Full Art)
- Elsa-Mina (version Full Art)
Collecter une carte spéciale 2 étoiles
Les variantes de cartes 2 étoiles requises pour valider la mission Musée Booster de luxe 2 risquent de donner du fil à retordre aux collectionneurs les moins chanceux. Mais il vous suffit d'en obtenir une seule pour valider une mission cachée
. L'une d'elles vous demande simplement d'en récupérer une, que ce soit dans un booster ou via la Pioche miracle.
Que ce soit Évoli EX, Arceus EX ou Palkia EX n'a pas d'importance : une seule suffit pour débloquer ses récompenses. En validant cette mission, les joueurs concernés obtiendront 36 Sabliers miracle, 12 Sabliers booster et 10 Tickets boutique
.
EX au complet !
Chaque paquet de Boosters de luxe ex contient obligatoirement une carte EX. Si ce détail suffit à faire le bonheur de certains joueurs, Pokémon Pocket a décidé de transformer ce hit garanti en un objectif caché particulièrement difficile à valider. En effet, la mission EX au complet vous demande simplement de réunir les 75 cartes EX contenues dans l'extension
.
Même si elle peut sembler impossible à valider pour les débutants, il y a une petite subtilité. Étant donné que les Pokémon Ex proviennent de précédentes extensions, elles sont prises en compte dans la progression de la mission si vous les avez déjà obtenues par le passé. Malgré tout, avec 75 cartes différentes à réunir, cette mission reste l'une des plus exigeantes de tout Pokémon Pocket.
Si vous parvenez à réunir toutes les cartes EX de la série (toutes présentes dans le set principal), que ce soit via des ouvertures, des échanges ou via la Pioche miracle, vous obtiendrez en récompense 36 Sabliers miracle, 12 Sabliers booster et 10 Tickets Boutique
.
Le musée de Pikachu
Enfin, la dernière mission exclusive de Booster de luxe ex est dédiée à la mascotte de la franchise : Pikachu. Dans cette série, le partenaire de Sacha est décliné dans 5 versions différentes, dont trois déjà proposées dans de précédentes extensions. Mais si vous parvenez à toutes les réunir, vous aurez droit à une surprise brillante ! Réunir les 5 cartes vous permettra de récupérer un emblème exclusif doré représentant 3 Pikachu
dont une femelle, reconnaissable à sa queue en forme de cœur. Pour découvrir les cartes à récupérer, n'hésitez pas à consulter notre article ci-dessus.
Une extension qui aide à valider d'anciennes missions secrètes de Pokémon Pocket
Si elle ne propose bien que 6 missions propres à l'extension, Booster de luxe ex permet en réalité de valider jusqu'à 13 objectifs cachés différents
. En effet, l'important nombre de cartes qu'elle renferme permet de compléter en partie ou en intégralité certaines des missions passées. De plus, celles-ci ne disparaitront pas quand Booster de luxe ex quittera l'application le 30 octobre prochain.
Alors si vous n'avez pas encore eu l'occasion, les ouvertures et les Pioches miracle vous aideront peut-être à valider certaines missions cachées de l'extension Gardiens astraux
, mais aussi la plus mignonne des missions secrètes de la Clairière d'Évoli
ou encore l'objectif principal de tous les dresseurs de la première génération: tous les attraper !
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