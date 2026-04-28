Pokémon Pocket : Les missions secrètes d'Aura palpitante et comment les valider

Qui dit nouvelle extension dit nouvelles missions secrètes à valider dans Pokémon Pocket ! Découvrez tous les objectifs cachés de la série Aura palpitante et les récompenses que vous pourrez obtenir en les validant.

Invisibles dans l'application Pokémon Pocket jusqu'à ce qu'elles soient validées par les joueurs, les missions secrètes sont des objectifs plus difficiles à réaliser que la plupart des quêtes proposées. Cependant, elles offrent de belles récompenses à celles et ceux qui réunissent (parfois de manière accidentelle) les cartes concernées.

Même si les missions Cartodex ont officiellement disparu au lancement de l'extension Aura palpitante, la série axée sur Méga-Lucario Ex et Méga-Juncko EX possède bel et bien des objectifs cachés. Mais pour les valider, il faudra une sacrée dose de chance.

Aura palpitante, une extension mêlant défis classiques et nouvelles épreuves

Malgré un nombre conséquent de cartes, Aura palpitante ne propose que 6 missions secrètes à valider. Du côté des récompenses, la quasi-totalité d'entre elles est composée de 36 Sabliers miracle, de 12 Sabliers boosters et de 10 Tickets boutique. Tandis que la dernière vous donne droit à un objet cosmétique rare.

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Comme toujours, ces objectifs sont divisés en deux catégories : les missions Musée et les autres. Néanmoins, l'extension introduit un twist avec des objectifs annexes demandant de réunir des cartes plus accessibles en échange de 12 Sabliers miracle et de 2 Tickets boutique.

Les missions musée, un classique dans Pokémon Pocket

Incontournables à chaque nouvelle extension de Pokémon Pocket, les missions Musée demandent de réunir des cartes Illustration rares ou Alternative rares spécifiques. Dans Aura palpitante, vous aurez 3 missions de ce type à accomplir, dont une dédiée à des cartes souvent recherchées : les cartes Dresseur full art.

Musée d'Aura palpitante 1 : Arcko Massko Balignon Rozbouton Verpom Gruikui Maraiste Zekrom Morpeko Mistigrix Plumeline Virevorreur Manzaï Riolu Meloetta Wagomine Wushours Seviper Zorua Sepiatroce Scalproie Meltan Morphéo Pashmilla

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Musée d'Aura palpitante 2 : Cornélia Full Art Chauffeur Full Art Tcheren Full Art Sœur parasol Full Art

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Musée d'Aura palpitante 3 : Méga-Juncko EX Mega-Camérupt EX Aquali EX Magnézone EX Crabaraque EX Zoroark EX Corvaillus EX Libégon EX Méga-Nanméouïe EX

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Aura palpitante : Expérience immersive

Déjà proposée dans les extensions Parade onirique et Méga-Rayonnement, l'Expérience immersive devient une tradition dans les missions secrètes de Pokémon Pocket. Aura palpitante possédant elle aussi deux cartes Immersive rares, cette mission vous demandera d'obtenir les deux. Pour la valider, vous devrez impérativement récupérer Larméléon et Méga-Lucario EX.

Larméléon et le paysage pluvieux

Si la version Immersive rare de Larméléon est nécessaire pour valider la mission « Expérience immersive », elle figure aussi dans la liste d'une autre mission secrète. Mais bonne nouvelle : cette version du petit lézard est la carte la plus difficile à récupérer. Une fois que vous l'avez, réunir les autres cartes de la mission « Larméléon et le paysage pluvieux » est plus simple car elles sont toutes disponibles dans le set principal.

D'ailleurs, si vous parvenez à réunir les 13 cartes demandées, vous obtiendrez en récompense un magnifique insigne représentant le Starter Eau de la région de Galar. Pour découvrir la liste des cartes nécessaires à la validation de cette mission, il vous suffit de cliquer sur le lien juste au dessus !

Le parcours évolutif de Méga-Juncko

Visible dans le trailer de présentation de l'extension, Méga-Juncko EX est l'autre vedette de la série avec Méga-Lucario EX. Pour l'occasion, le Starter Plante de troisième génération a droit à trois cartes spéciales montrant les différents stades de son évolution.

Afin de valider cette mission, vous devrez réunir la carte Illustration rare d'Arcko, la carte Illustration rare de Massko et la carte Rainbow rare (ou Alternative rare) de Méga-Juncko EX. Les plus observateurs remarqueront même que les 3 illustrations, placées à la verticale, permettent de créer une grande image montrant le petit lézard vert devenir une puissante Méga-évolution.

De nouvelles missions spéciales à valider mettant en vedette les Méga-évolutions de l'extension

Enfin, les dernières missions cachées d'Aura palpitante sont plus proches d'une mission thématique car elles n'offrent pas les mêmes récompenses que les autres. Néanmoins, elles ont des exigences spécifiques qui les rendent un peu plus difficiles à valider que les objectifs standards.

Pour les valider, vous devrez obtenir une carte EX de l'extension et une autre carte tirée du set principal. Ainsi, il vous sera demandé de réunir Méga-Camérupt EX avec Voltobre ou Chamallot, d'obtenir Méga-Nanméouïe EX et Verpom ou Diancie... En complétant ces petites missions supplémentaires, vous obtiendrez 12 Sabliers miracle et 2 Tickets boutique.