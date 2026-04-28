Pokémon Pocket : Comment obtenir l'emblème secret de Larméléon ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 28 avril 2026 à 14h20
Larméléon, le starter de type Eau de la 8e génération, a désormais droit à son propre emblème dans Pokémon Pocket. Mais pour l'ajouter à votre collection, vous devrez réunir les cartes qui suivent.
Pokémon Pocket : Comment obtenir l'emblème secret de Larméléon ?

Les emblèmes (ou insignes) sont de petits accessoires qui permettent à tous les joueurs de personnaliser leur profil avec leurs créatures préférées. Depuis les débuts de Pokémon Pocket, de nombreux emblèmes colorés ont ainsi été ajoutés, mettant à l'honneur des Pokémon légendaires, des favoris de la communauté, mais également des starters

Par le passé, les collectionneurs ont ainsi pu obtenir des emblèmes représentant le trio de Paldea, Florizarre, Amphinobi, Dracaufeu... Aujourd'hui, un nouveau Starter s'invite à la fête avec Larméléon. Le petit lézard bleu possède son propre insigne depuis les débuts de l'extension Aura palpitante, mais il se mérite. 

Balade au bord de l'eau avec Larméléon et ses amis

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Dans Pokémon Pocket, il existe deux manières d'obtenir des emblèmes. La première consiste à obtenir un certain nombre de cartes d'une extension spécifique, que ce soit via les boosters, les échanges ou la Pioche miracle. Mais la deuxième manière consiste à obtenir certaines cartes spécifiques pour valider une mission secrète. L'insigne orangé représentant Larméléon appartient à cette deuxième catégorie.

Pour l'obtenir, vous devrez réunir toutes les cartes de la mission secrète « Sobble and Rainy Scenery » que nous pouvons traduire en français par « Larméléon et le paysage pluvieux ». Au total, 13 cartes sont demandées et la grande majorité d'entre elles sont récupérables facilement.

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En effet, 12 d'entre elles proviennent du set principal d'Aura palpitante. Les probabilités de les croiser lors des ouvertures sont donc importantes et au besoin, les dresseurs pourront offrir les cartes manquantes à leurs amis via la fonction Partage. Mais la treizième et dernière carte va vous donner du fil à retordre car elle ne peut pas être échangée et est très difficile à obtenir : il s'agit de la carte Larméléon Immersive rare.

Que ce soit via les ouvertures, les échanges avec vos amis ou la Pioche Miracle, les 13 cartes à réunir sont les suivantes : 

  • Arakdo
  • Balignon
  • Vortente
  • Larveyette
  • Verpom
  • Chamallot
  • Ptitard
  • Tarpaud
  • Axoloto
  • Toxizap
  • Morphéo forme Pluie
  • Aquali EX (quelle que soit la version : celle du set principal, full Art ou Alternative)
  • Larméléon (Immersive rare)

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Comment afficher cet emblème secret (ainsi que les autres disponibles) dans Pokémon Pocket ?

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Une fois que vous avez obtenu l'emblème secret de Larméléon, vous pouvez l'utiliser pour personnaliser votre profil. Vous pourrez alors le voir apparaitre en appuyant sur votre icone au centre de l'écran principal, mais aussi au lancement d'un match contre l'IA ou un autre joueur.

Pour le sélectionner ou ajouter un autre emblème, appuyez tout d'abord sur votre avatar sur l'écran d'accueil du jeu. Sous l'image et sous votre nom, vous verrez apparaitre un encart Insignes. Appuyez sur l'un des insignes déjà utilisés ou sur un espace vide, puis sélectionnez l'emblème orangé représentant le petit lézard pour l'ajouter à votre profil et le voir apparaître sur votre écran.

Rappelons que vous pouvez afficher jusqu'à trois emblèmes différents simultanément. Alors n'hésitez pas à personnaliser votre profil avec vos Pokémon préférés, qu'il s'agisse de Miaouss, de Dogrino ou de Méga-Scarabrute !

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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commentaire (1)

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Lalie . (invité) Le 01/05/2026 à 10:20

Salut, il ya une petite erreur dans la liste des 13 cartes, il faut le Balignon 1 étoile ⭐️