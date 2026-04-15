Pokémon Pocket va changer un point important des missions avec l'extension B3

L'extension B3 sera disponible dans peu de temps dans Pokémon Pocket. Mais elle s'accompagnera d'un changement lié aux missions Cartodex, ces objectifs validés au gré des cartes accumulées.
Dans un message envoyé aux joueurs le 15 avril 2026, DeNA a partagé un changement majeur appliqué très prochainement dans Pokémon Pocket
: la suppression pure et simple des missions Cartodex.
La suppression des Missions Cartodex prévue prochainement dans Pokémon Pocket
Si vous jouez à Pokémon Pocket depuis ses débuts, vous avez forcément côtoyé et validé des Missions Cartodex simplement en ouvrant des boosters. Renouvelées à l'arrivée d'une nouvelle extension, elles demandent aux joueurs d'enregistrer 10, 20, 30, 50 voire 100 cartes issues de la série en question
dans votre collection. En validant ces objectifs, vous obteniez des Tickets Insigne à échanger dans la boutique en jeu
contre l'insigne de l'extension correspondante.
Cependant, ces missions vont totalement disparaître de l'onglet Missions à l'arrivée de l'extension B3. Mais elles resteront accessibles d'une certaine manière. En effet, dès que les joueurs auront obtenu un certain nombre de cartes différentes, ils obtiendront automatiquement les récompenses associées sans avoir à valider les dites missions. Le changement sera effectif dès l'arrivée de l'extension B3, mais concernera aussi toutes les séries déjà disponibles en jeu.
Vous pourrez toujours obtenir emblèmes et couvertures de Cartodex en collectionnant des cartes différentes
Pour celles et ceux qui n'ont pas encore validé toutes les missions Cartodex des extensions Puissance génétique jusqu'à Méga-Rayonnement
, de nouvelles règles vont donc être appliquées à la sortie du set B3, prévue fin avril.
Dès lors, les joueurs concernés obtiendront automatiquement l'insigne correspondant à une extension s'ils obtiennent entre 50 et 100 cartes différentes
tirées de celle-ci. Les conditions varient en fonction du contenu de chaque série. Seule Puissance génétique et Méga-Ascension
demanderont de réunir 150 différentes pour débloquer leurs emblèmes. Enfin, il est précisé que les couvertures de Cartodex seront offertes à tous les joueurs réunissant 40 cartes d'une extension.
Suite à ce changement, les missions Cartodex disparaitront donc de l'onglet Missions du jeu, mais les objectifs annexes propres à chaque extension comme les collections par thème, les missions secrètes ou les missions Deck resteront accessibles
. Que vous jouiez dès maintenant ou à l'arrivée de l'extension B3, Pokémon Pocket est disponible gratuitement sur tous les appareils iOS et Android.
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