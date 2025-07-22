Pokémon Pocket : Le thème de l'extension A4 fuite à quelques jours de sa sortie ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
modifié le 24 juillet 2025 à 16h10
Alors qu'elle se fait désirer, l'extension A4 de Pokémon Pocket pourrait bien avoir été révélée avant l'heure à en croire plusieurs publications partagées sur les réseaux sociaux.
Pokémon Pocket : Le thème de l'extension A4 fuite à quelques jours de sa sortie ?
Mise à jour du 24/07/2025 : La vidéo de présentation officielle de l'extension A4 vient d'être publiée sur les réseaux sociaux du jeu. Pour la plus grande joie des joueurs, les fuites étaient bien réelles et le nom de l'extension est enfin connu
Fin juin, une fuite révélait que la nouvelle extension de Pokémon Pocket arriverait d'ici la fin du mois de juillet. Si l'information n'a pas encore été officialisée, elle semble se vérifier car la mise à jour introduisant le nouveau système d'échange sera déployée la veille. De fait, les joueurs sont impatients de découvrir le thème de cette nouvelle série, d'autant qu'en toute logique, une extension principale à 2 boosters fera ses débuts dans quelques jours. Mais des fuites partagées le 22 juillet 2025 suggèrent qu'une région très populaire chez les joueurs serait mise à l'honneur

La région de Johto, vedette de l'extension A4 de Pokémon Pocket ? 

Sur X/Twitter, MAGIKARP (un leaker aux sources généralement fiables) a mis en ligne une feuille de route annonçant le potentiel de la nouvelle extension à venir dans Pokémon Pocket. Selon lui, la deuxième génération serait la prochaine à rejoindre le titre. D'ailleurs, d'autres sources suggèrent que les boosters en question s'appelleraient « The Way of Sky and Sea » et qu'ils représenteraient les deux oiseaux légendaires des versions Or et Argent : Ho-Oh et Lugia. 

ho-oh-lugia
Dans la même publication, MAGICARP indique que les deux extensions « mineures » qui suivront seraient axées autour des bébés Pokémon et de la Méga-évolution. Ce dernier point fait débat car la mécanique n'a pas été introduite avec la 2e génération de monstres. Mais à l'approche de la sortie de Légendes Pokémon: Z-A, glisser un clin d'œil au titre dans Pokémon Pocket est envisageable.


L'arrivée des bébés Pokémon dans le jeu de cartes à collectionner ainsi que celle du premier Pokémon chromatique jamais découvert

Des images volées auraient dévoilé quelques-uns des Pokémon de cette nouvelle série, dont les starters de la région (Germignon, Héricendre et Kaiminus). Mais elles suggèrent également que Mentali et Noctali auraient droit à des versions EX, que les bébés Pokémon feraient leurs débuts ainsi que le légendaire Léviator rouge, le premier Pokémon chromatique introduit dans un jeu vidéo Pokémon.

New expansion leak
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Bien entendu, ces informations sont à prendre avec des pincettes tant qu'elles n'ont pas été confirmées par DeNA et The Pokémon Company. Cependant, la vidéo de présentation de l'extension devrait être publiée dans les jours qui viennent. Nous saurons donc très rapidement si les joueurs de Pokémon Pocket vont prendre un billet pour Johto.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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