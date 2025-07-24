Pokémon Pocket vous emmène entre ciel et mer avec la nouvelle extension A4

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 24 juillet 2025 à 15h58
Alors que des fuites évoquaient le thème et les Pokémon à l'honneur dans l'extension A4, le compte X/Twitter officiel de Pokémon Pocket a officiellement dévoilé sa nouvelle série de cartes, avec un duo bien connu des joueurs.
Pokémon Pocket vous emmène entre ciel et mer avec la nouvelle extension A4
Le 22 juillet dernier, des utilisateurs avaient suggéré que le thème de l'extension A4 de Pokémon Pocket serait la région de Johto après le visionnage d'une mystérieuse vidéo en italien. Il n'aura fallu patienter que quelques heures de plus pour vérifier si cette fuite était bien réelle. Sur son compte officiel X/Twitter, le titre de DeNa a partagé le trailer de présentation de son nouveau set principal. Il s'avère que les rumeurs étaient vraies : Ho-Oh, Lugia et les autres débarquent enfin en jeu ! 

Sagesse entre ciel et mer : l'extension de Pokémon Pocket qui met à l'honneur la deuxième génération

Alors que les Évolitions de La Clairière d'Évoli sont toujours d'actualité, deux d'entre elles vont continuer de briller à la sortie de l'extension A4. Baptisée Sagesse entre ciel et mer, elle fait référence à Ho-Oh (le gardien des cieux) et Lugia (le gardien des mers), les deux ambassadeurs des versions Or et Argent ainsi que des remakes Heart Gold et Soul Silver. 

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Comme ce fut le cas avec les précédentes extensions majeures comme Gardiens astraux et Choc Spatio-temporel, l'extension A4 sera divisée en deux boosters à l'effigie de ces légendes. La liste complète des cartes n'est pas encore connue, mais le trailer permet d'apercevoir certaines d'entre elles. Aux côtés de Kaiminus, Héricendre et Germignon, il sera possible d'ajouter à son Cartodex Mentali EX, Noctali EX, Pichu ou encore l'emblématique Léviator rouge du Lac Colère.

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L'arrivée tant attendue de la région de Johto dans le jeu de cartes numériques à collectionner

L'arrivée de la deuxième génération dans Pokémon Pocket était particulièrement demandée par les joueurs. En effet, sur Instagram et sur Reddit, les publications annonçant les débuts de la région de Johto étaient nombreuses ces derniers mois. Beaucoup d'artistes avaient imaginé de faux boosters et d'éventuelles cartes représentant les Pokémon les plus emblématiques de cette génération. Mais les joueurs ont été entendus et il sera possible de partir à la rencontre de Ho-Oh et de Lugia très prochainement. 


L'extension « Sagesse entre ciel et mer » sera lancée dans Pokémon Pocket le 30 juillet prochain. Alors économisez vos Sabliers boosters dès maintenant afin de profiter pleinement de la région de Johto !
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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