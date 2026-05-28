Pokémon Pocket dévoile une carte Promo de Miascarade EX, mais elle risque de décevoir les joueurs

Régulièrement, des cartes promotionnelles sont proposées pour une durée limitée dans Pokémon Pocket. Miascarade EX est le prochain Pokémon à l'honneur, mais sa carte pourrait bien être boudée.

Accessible en souscrivant un abonnement mensuel payant, la boutique Premium de Pokémon Pocket permet aux joueurs concernés d'obtenir des objets cosmétiques exclusifs. L'abonnement permet également d'ouvrir un booster supplémentaire par jour et de récupérer des cartes promotionnelles inédites avec de magnifiques illustrations.

À partir du 1er juin 2026, la sélection proposée dans la boutique Premium du titre de DeNA va changer. Pour accompagner le lancement de l'extension Propulsion paradoxe, Paldea est à l'honneur à travers plusieurs objets à récupérer sur simple connexion ou en échange de Tickets Premium. Mais si la collection de Miraidon peut plaire, la carte promotionnelle du mois a comme un air de déjà-vu.

Un Miascarade EX en mode miroir ?

Après Victini au mois de mai, c'est Miascarade EX qui sera offert aux abonnés du Pass Premium sur simple connexion entre le 1er et le 30 juin. Cependant, le visuel de la carte n'est pas très différent de celle d'origine.

Miascarade EX est apparu pour la première fois dans Pokémon Pocket avec l'extension Merveilles de Paldea. Il possède 160 points de voie et peut lancer deux attaques différentes : Magie florale et Lance-soleil. La version Promo-B proposée via le Pass Premium possède les mêmes capacités, mais aussi une illustration quasiment identique.

Contrairement aux autres cartes du genre, la carte n'est pas déclinée en version Illustration rare. Il s'agit d'une carte EX classique, mais Miascarade EX est dessiné dans l'autre sens. D'ailleurs, les amateurs du TCG Pokémon peuvent aussi avoir un sentiment de déja-vu en voyant cette carte promotionnelle.

Une carte de Pokémon Pocket déjà vue dans le TCG Pokémon papier

L'illustration de ce Miascarade EX a déjà utilisée pour créer une carte promotionnelle du bloc Écarlate et Violet. Celle-ci était incluse dans la Pokébox Partenaires de Paldea sortie en septembre 2023. Voir des illustrations vues dans le TCG Pokémon papier arriver dans Pokémon Pocket ne surprend plus les utilisateurs.

Cependant, sachant qu'il s'agit d'une carte proposée via un abonnement payant, cette mauvaise surprise pourrait bien agacer les joueurs concernés.