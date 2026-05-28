Pokémon Pocket décline le duo légendaire de Paldea en cosmétiques colorés

Après un duel opposant Lucario à Zoroark, Pokémon Pocket accueille un nouveau match de cosmétiques opposant deux Pokémon légendaires : Koraidon et Miraidon.

Du tapis de jeu aux protections virtuelles pour vos cartes, Pokémon Pocket propose une vaste collection d'objets cosmétiques pour rendre votre expérience de jeu plus personnelle. Totalement facultatifs, ils restent appréciés des joueurs car ces éléments permettent de montrer aux autres dresseurs leurs Pokémon préférés.

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Propulsion paradoxe, l'extension disponible en jeu depuis le 28 mai 2026, va elle aussi proposer de nouvelles collections d'objets cosmétiques. Étant présents sur les boosters de cette nouvelle série, ce sont donc Koraidon et Miraidon qui vont habiller vos decks, votre profil et votre plateau de jeu.

La collection de Koraidon disponible dans un méga-pack incluant des Poké Lingots

Les joueurs et joueuses qui aiment faire un bond dans le passé peuvent dès à présent craquer pour la collection d'objets cosmétiques de Koraidon aux teintes orangées. Celle-ci comprend un arrière-plan pouvant accueillir 4 cartes, une couverture de Cartodex, une Poké pièce, des protège-cartes et un tapis de jeu. Mais il inclut également 120 Poké Lingots, la monnaie payante du jeu.

Vous l'aurez compris : il faut dépenser de l'argent réel pour décorer votre profil avec le Pokémon Paradoxe du passé. Le pack en question est accessible dans la boutique en jeu, via l'onglet « Acheter des Poké Lingots ». Il faudra dépenser 22,99 euros pour profiter du contenu de ce pack. Mais si vous préférez vous rendre dans le futur, il faudra aussi dépenser de l'argent réel.

Miraidon, vedette de la boutique Premium de Pokémon Pocket dès le 1er juin

Contrastant avec son alter ego du passé, les objets cosmétiques de Miraidon apparaissent sur un fond plus sombre évoquant des néons. Mais ceux-ci ne seront disponibles qu'à partir du 1er juin 2026 et seront réservés aux détenteurs du Pass premium de Pokémon Pocket (accessible via un abonnement mensuel payant).

En validant différentes missions, ils obtiendront des Tickets premium à échanger contre ces accessoires aux teintes bleues et violettes. Ceux-ci coûteront entre 3 et 12 tickets premium et incluront un tapis de jeu, une Poké pièce, des protège-cartes, une couverture de Cartodex et un arrière-plan représentant le Pokémon Paradoxe du futur.

Pour conclure, précisons que ces objets cosmétiques premium seront aussi disponibles pour une durée limitée et disparaitront de la boutique Premium le 1er août 2026.