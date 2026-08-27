Pokémon Pocket : Méga-Juncko et Persian sous les projecteurs de la Boutique Premium

Le premier de chaque mois, une nouvelle collection est ajoutée à la boutique Premium de Pokémon Pocket. Pour célébrer le lancement de L'Ambition de la Team Rocket, un duo de créatures inattendue est en vedette.

Accessible en souscrivant un abonnement mensuel payant, la boutique Premium de Pokémon Pocket permet aux joueurs concernés d'obtenir des objets cosmétiques exclusifs. L'abonnement permet également d'ouvrir un booster supplémentaire par jour et de récupérer des cartes promotionnelles inédites avec de magnifiques illustrations.

À partir du 1er septembre 2026, la sélection proposée dans la boutique Premium du titre de DeNA va changer. Pour accompagner le lancement de l'extension L'Ambition de la Team Rocket, le fidèle compagnon du boss de l'organisation va avoir droit à sa collection spéciale. Mais la carte exclusive du mois risque de décevoir les abonnés.

Une nouvelle carte promo-B qui va diviser les joueurs de Pokémon Pocket

Si vous souscrivez au Pass Premium, vous savez que vous pouvez récupérer chaque premier du mois une carte exclusive simplement en vous connectant à Pokémon Pocket. Mais le 1er septembre, la carte qui sera ajoutée n'aura pas de lien avec la Team Rocket. D'ailleurs, la carte en question ne sera pas non plus une variante Illustration rare d'un Pokémon déjà vu par le passé. Il s'agit d'une variante de Méga-Juncko EX, carte très jouée à la sortie de l'extension Aura palpitante.

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Le problème est que, comme le Miascarade EX proposé en juin 2026, la carte de Méga-Juncko EX est assez proche de l'originale. Elle possède exactement les mêmes effets, mais son illustration n'est que légèrement modifiée. La méga-évolution semble apparaitre en mode miroir, avec seulement quelques effets violets et jaunes supplémentaires.

Persian et Giovanni, rois d'une nouvelle collection d'objets cosmétiques exclusifs

Le Pass premium de Pokémon Pocket donne également accès à une boutique spéciale proposant chaque mois une nouvelle collection thématique d'objets cosmétiques.

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En validant différentes missions, ils obtiendront des Tickets premium à échanger contre ces accessoires aux teintes bleues et violettes. Ceux-ci coûteront entre 3 et 12 tickets premium et incluront un tapis de jeu, une Poké pièce, des protège-cartes, une couverture de Cartodex et un arrière-plan représentant le Boss de la Team Rocket et son Persian, agissant à la nuit tombée.

Pour conclure, précisons que ces objets cosmétiques premium seront aussi disponibles pour une durée limitée et disparaitront de la boutique Premium le 1er novembre 2026.