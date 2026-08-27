Pokémon Pocket : Méga-Juncko et Persian sous les projecteurs de la Boutique Premium

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 27 août 2026 à 11h43
Le premier de chaque mois, une nouvelle collection est ajoutée à la boutique Premium de Pokémon Pocket. Pour célébrer le lancement de L'Ambition de la Team Rocket, un duo de créatures inattendue est en vedette.
Pokémon Pocket : Méga-Juncko et Persian sous les projecteurs de la Boutique Premium

Accessible en souscrivant un abonnement mensuel payant, la boutique Premium de Pokémon Pocket permet aux joueurs concernés d'obtenir des objets cosmétiques exclusifs. L'abonnement permet également d'ouvrir un booster supplémentaire par jour et de récupérer des cartes promotionnelles inédites avec de magnifiques illustrations. 

À partir du 1er septembre 2026, la sélection proposée dans la boutique Premium du titre de DeNA va changer. Pour accompagner le lancement de l'extension L'Ambition de la Team Rocket, le fidèle compagnon du boss de l'organisation va avoir droit à sa collection spéciale. Mais la carte exclusive du mois risque de décevoir les abonnés.

Une nouvelle carte promo-B qui va diviser les joueurs de Pokémon Pocket

2026-pass-premium-shop-juncko

Si vous souscrivez au Pass Premium, vous savez que vous pouvez récupérer chaque premier du mois une carte exclusive simplement en vous connectant à Pokémon Pocket. Mais le 1er septembre, la carte qui sera ajoutée n'aura pas de lien avec la Team Rocket. D'ailleurs, la carte en question ne sera pas non plus une variante Illustration rare d'un Pokémon déjà vu par le passé. Il s'agit d'une variante de Méga-Juncko EX, carte très jouée à la sortie de l'extension Aura palpitante.

Chargement du sondage...

0 votant

Le problème est que, comme le Miascarade EX proposé en juin 2026, la carte de Méga-Juncko EX est assez proche de l'originale. Elle possède exactement les mêmes effets, mais son illustration n'est que légèrement modifiée. La méga-évolution semble apparaitre en mode miroir, avec seulement quelques effets violets et jaunes supplémentaires. 

Persian et Giovanni, rois d'une nouvelle collection d'objets cosmétiques exclusifs

2026-pass-premium-shop-cosmetiques

Le Pass premium de Pokémon Pocket donne également accès à une boutique spéciale proposant chaque mois une nouvelle collection thématique d'objets cosmétiques.

À lire également

Pokémon Pocket : Le Pass premium et ses avantages

Pokémon Pocket : Le Pass premium et ses avantages

En validant différentes missions, ils obtiendront des Tickets premium à échanger contre ces accessoires aux teintes bleues et violettes. Ceux-ci coûteront entre 3 et 12 tickets premium et incluront un tapis de jeu, une Poké pièce, des protège-cartes, une couverture de Cartodex et un arrière-plan représentant le Boss de la Team Rocket et son Persian, agissant à la nuit tombée.

Pour conclure, précisons que ces objets cosmétiques premium seront aussi disponibles pour une durée limitée et disparaitront de la boutique Premium le 1er novembre 2026.

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Pokémon Pocket : Comment obtenir les 3 emblèmes spéciaux de l'Ambition de la Team Rocket ?
Pokémon Pocket 27 août 2026

Pokémon Pocket : Comment obtenir les 3 emblèmes spéciaux de l'Ambition de la Team Rocket ?

La Team Rocket frappe très fort en proposant non pas un mais 3 emblèmes thématiques à récupérer dans Pokémon Pocket. Découvrez les ordres à accomplir pour satisfaire le boss et ajouter ces insignes à votre collection.
Pokémon Pocket : Tout savoir sur l'extension L'Ambition de la Team Rocket
Pokémon Pocket 27 août 2026

Pokémon Pocket : Tout savoir sur l'extension L'Ambition de la Team Rocket

Soyez confrontés à l'Ambition e la Team Rocket, la toute nouvelle extension machiavélique de Pokémon Pocket qui a décidé de repeindre votre application en rouge et noir !
Pokémon Pocket : Participez à un événement unique à Paris aux côtés de la Team Rocket
Pokémon Pocket 21 août 2026

Pokémon Pocket : Participez à un événement unique à Paris aux côtés de la Team Rocket

Si vous êtes de passage à Paris ce week-end, ne manquez pas cet événement gratuit dédié à la nouvelle extension de Pokémon Pocket. En participant, vous pourrez même récupérer une petite surprise.

commentaire (0)