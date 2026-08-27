Pokémon Pocket : Les missions secrètes de l'Ambition de la Team Rocket et comment les valider

Découvrez les cartes à obtenir dans Pokémon Pocket pour compléter les missions cachées de l'extension L'Ambition de la Team Rocket et les récompenses qui y sont rattachées.

Invisibles dans l'application Pokémon Pocket jusqu'à ce qu'elles soient validées par les joueurs, les missions secrètes sont des objectifs plus difficiles à réaliser que la plupart des quêtes proposées. Cependant, elles offrent de belles récompenses à celles et ceux qui réunissent (parfois de manière inattendue) les cartes concernées.

Si elle est de retour pour nous jouer un mauvais tour avec l'Ambition de la Team Rocket, la plus redoutée des organisations criminelles a quelques missions secrètes dans sa poche. Il y en a peu car cela reste une petite extension, mais de belles récompenses sont promises aux plus déterminés des dresseurs.

Peu de missions secrètes dans L'Ambition de la Team Rocket

Dresseurs et dresseuses, préparez-vous à des défis accessibles et à des épreuves plus techniques pour réussir toutes les missions cachées du set disponible en jeu depuis le 27 août 2026. Certains classiques sont de retour et d'autres collections ne nécessitant que 2 à 4 cartes seront plus faciles à réaliser.

Les missions Musée, un classique pour chaque nouvelle extension de Pokémon Pocket

Les missions Musée demandent de réunir des cartes Illustration rares ou Alternative rares spécifiques. Même s'il s'agit d'une petite série, L'Ambition de la Team Rocket vous demande de réunir deux nouveaux musées.

La chance, les Pioches miracles et les échanges pourront être utiles pour les valider. Rappelons qu'en terminant ces missions, vous obtiendrez 12 Sabliers booster, 36 Sabliers miracle et 10 Tickets boutique.

Musée de l'Ambition de la Team Rocket 1 : Goupelin Hypnomade de la Team Rocket Forgelina de la Team Rocket Kecleon de la Team Rocket Ptiravi Gourmelet



Musée de l'Ambition de la Team Rocket 2 : Sulfura de la Team Rocket EX Artikodin de la Team Rocket EX Électhor de la Team Rocket EX Roigada de la Team Rocket EX Smogogo de la Team Rocket EX Rattatac de la Team Rocket EX



Les petites missions secrètes vous offrant 12 Sabliers Miracle et 2 Tickets Boutique

Si elles ne sont plus toutes cachées dans l'application, ces petites missions constituent un défi motivant pour les collectionneurs de Pokémon Pocket. Toutefois, certaines d'entre elles sont encore camouflées. Elles vous demandent de réunir entre 2 et 4 cartes provenant généralement du set principal, mais il peut y avoir des exceptions.

En accomplissant ces petites missions, vous obtenez en récompense 12 Sabliers miracle et 2 Tickets boutique à échanger contre des cartes Promo ou des Sabliers booster. La liste des mini-missions de l'Ambition de la Team Rocket et les cartes demandées incluent :

Le Boss et son partenaire (Persian de la Team Rocket et Boss de la Team Rocket)

Une montagne de pièces (Mordudor, Gromago et Salle d'arcade)

Des Pokémon au long nez (Soporifik de la Team Rocket, Charibari et Pachyradjah)

Trouvez de nouvelles recrues pour la Team Rocket (Hypnomade de la team Rocket, Mr Mime de la Team Rocket et Miaouss de la Team Rocket)

Infiltrez le laboratoire (Abo de la Team Rocket, Grotadmorv de la Team Rocket, Forgella de la Team Rocket et Kecleon de la Team Rocket Illustration rare)

À la recherche des Pokémon légendaires ! (Lokhlass de la Team Rocket, Forgelina de la Team Rocket Illustration rare et Malosse de la Team Rocket)

Compléter le set principal, la dernière mission (presque secrète) de l'Ambition de la Team Rocket

Une dernière mission pas si secrète demande aux joueurs de Pokémon Pocket de réunir toutes les cartes du set principal de chaque extension. Dans L'Ambition de la Team Rocket, pour y parvenir, vous devez collecter les 72 cartes communes, unco, holographiques et EX. Cette mission se fait au fil des jours en ouvrant des paquets et en partageant des cartes avec vos amis.

Mais la récompense de cette nouvelle mission va ravir les collectionneurs d'emblèmes. En effet, une fois que vous aurez validé cette dernière mission, vous recevrez une icone inédite représentant le Boss de la Team Rocket et un emblème arborant le R rouge de l'organisation.

Enfin, si vous êtes passionnés par les membres de la Team Rocket, vous pouvez obtenir 3 emblèmes supplémentaires représentant les sbires, la chercheuse et le boss. Pour les obtenir, n'hésitez pas à consulter le lien ci-dessus !