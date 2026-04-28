Pokémon Pocket : Comment obtenir la carte Promo-B de Victini ?

Pokémon populaire, Victini débarque dans Pokémon Pocket dans une version Promo-B qui va mettre des étoiles dans les yeux des passionnés. Mais cette carte spéciale ne peut être obtenue que d'une seule manière.

Les cartes promotionnelles sont l'occasion d'ajouter une touche unique à votre Cartodex dans Pokémon Pocket. En règle générale, elles se basent sur une carte existante, mais proposent une illustration différente. Plusieurs Pokémon ont déjà eu droit à leur variante, notamment des Pokémon fabuleux comme Zeraora ou Jirachi. Dans quelques jours, un troisième Pokémon fabuleux va rejoindre cette liste : Victini.

La victoire brille sous les étoiles

Pokémon qui apporte la victoire au dresseur avec lequel il se lie d'amitié, Victini est un Pokémon fabuleux tiré de la cinquième génération de petits monstres. Reconnaissable à ses oreilles oranges formant un grand V, il n'était pourtant pas encore apparu dans Pokémon Pocket. Il a fait ses débuts en jeu avec l'extension Aura palpitante et à cette occasion, DeNA a décidé de lui offrir une carte variante.

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De base, vous pouvez ajouter Victini à votre collection en récupérant sa carte holographique via les ouvertures ou les échanges. Mais sa variante Illustration rare pourrait bien faire craquer les joueurs. Sachez toutefois que les deux cartes possèdent les mêmes caractéristiques, qu'il s'agisse des points de vie, des attaques ou des faiblesses. Seule l'illustration de la carte est différente.

Victini, la carte mensuelle offerte aux détenteurs du Pass Premium de Pokémon Pocket

Proposée pour une durée limitée en jeu, le Victini Promo-B entouré d'étoiles ne peut être obtenu qu'en souscrivant au Pass payant (9,99 euros par mois). La carte est la première récompense offerte pour les joueurs abonnés qui se connectent au jeu à partir du 1er mai 2026.

Souscrire au Pass vous permettra également d'ouvrir un booster supplémentaire par jour, d'obtenir des Sabliers supplémentaires en validant des missions spéciales ou d'obtenir des Tickets premium à échanger contre des accessoires cosmétiques exclusifs. Mais allez-vous craquer ou passer votre tour ? N'hésitez pas à nous partager votre avis dans les commentaires !