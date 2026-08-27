Pokémon Pocket : Préparez-vous à obéir aux ordres de la Team Rocket lors de cet événement spécial

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 27 août 2026 à 13h00
La Team Rocket a besoin de vous ! Participez à un nouvel événement temporaire dans Pokémon Pocket permettant de faire le plein de récompenses, notamment si vous êtes un nouveau joueur.
Pokémon Pocket : Préparez-vous à obéir aux ordres de la Team Rocket lors de cet événement spécial

De manière occasionnelle, Pokémon Pocket célèbre le lancement d'une nouvelle extension en proposant une série de missions spéciales temporaires. Ce fut notamment le cas à la fin du mois de juillet 2026 avec le mini-événement estival accompagnant les débuts de Domination céleste. 

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Un mois de missions spéciales pour montrer que vous êtes dignes de rejoindre les rangs de la Team Rocket

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À partir du 28 août 2026, les joueurs de Pokémon Pocket auront accès à une série de missions exclusives. Celles-ci proposeront des objectifs à la portée de tous les utilisateurs, y compris les nouveaux venus dans l'application. La liste inclut des missions comme se connecter tous les jours pendant 7 jours, participer à plusieurs combats ou utiliser la Pioche Miracle un certain nombre de fois. 

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Pour les habitués de l'application, cela ressemble à plusieurs événements passés et tous ces objectifs peuvent être validés en une semaine à peine. Mais cet événement en particulier s'étendra sur un mois entier, permettant à un maximum de joueurs d'en profiter. Si la régularité est de mise pour les missions de connexion, les récompenses vont motiver petits et grands. 

Des récompenses cosmétiques spéciales à récupérer pendant cet événement dans Pokémon Pocket

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Si vous terminez les 18 missions proposées pendant cette période, vous pourrez obtenir jusqu'à 10 000 Poudres éclat, 48 Sabliers échange, 48 Sabliers Miracle, mais surtout 48 Sabliers booster. Cela équivaut à 4 boosters de votre choix. Enfin, vous pourrez obtenir jusqu'à 10 Tickets louches à échanger contre des objets cosmétiques noirs décorés du logo rouge de la Team Rocket.

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L'événement « Missions spéciales de la Team Rocket » débutera le 28 août 2026 et restera disponible dans Pokémon Pocket jusqu'au 29 septembre prochain.

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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