Pokémon Pocket : Tout savoir sur l'extension L'Ambition de la Team Rocket

Soyez confrontés à l'Ambition e la Team Rocket, la toute nouvelle extension machiavélique de Pokémon Pocket qui a décidé de repeindre votre application en rouge et noir !

La Team Rocket est bien décidée à dominer le monde en volant les Pokémon les plus puissants et en étendant son empire. Après un passage dans le TCG Pokémon via l'extension Rivalités destinées et un événement temporaire organisé à Paris, l'organisation au R rouge envahit Pokémon Pocket.

Il y a quelques jours, un trailer avait été diffusé pour révéler le thème de cette nouvelle extension ainsi que sa date de lancement. Depuis le 27 août 2026, le rouge est omniprésent dans l'application, au point de modifier l'écran d'accueil du jeu avec certaines des cartes du set.

Focus sur L'Ambition de la Team Rocket, une extension plus rapide que la lumière, mais attention sinon ce sera la guerre.

L'Ambition de la Team Rocket, une extension rouge et déterminée

Dès les premières images du trailer, le ton est donné : les sbires et les Pokémon emblématiques de l'organisation sont les vedettes de l'extension. Les habitués des jeux principaux vont ainsi croiser la route de Smogogo EX, de Rattatac EX, de Malosse, de Persian, d'Électrode et de Ramoloss. Tout comme dans le TCG papier, de nombreuses cartes incluent l'appellation « de la Team Rocket » dans leur titre.

Au-delà de montrer leur dévotion envers l'organisation, ce détail joue également un rôle majeur pour valider certaines missions de l'extension. Mais nous reviendrons sur ce point dans un autre article.

Toutefois, L'Ambition de la Team Rocket n'est pas uniquement composée de cartes liées à l'organisation criminelle. Les dresseurs et collectionneurs peuvent partir sur les traces d'autres Pokémon comme Feunnec, Zébibron, Osselait, Carchacroc ou Gourmelet.

Plus petite que Domination céleste, cette nouvelle extension contient 110 cartes, secrètes comprises. Mais si vous souhaitez concentrer vos efforts sur le set principal, il vous faudra réunir 72 cartes différentes.

La Team Rocket omniprésente dans le set secret

Sans surprise, l'ambition de la Team Rocket est de démontrer sa puissance dans tous les domaines, y compris dans la collection de cartes secrètes de l'extension. En effet, toutes les cartes Full Art, Alternatives Rares et même l'Immersive Rare de la série sont des variantes de cartes de la Team Rocket. La répartition des cartes en question est la suivante :

6 cartes Illustration rare (Goupelin, Hypnomade de la Team Rocket, Forgelina de la Team Rocket, Kecleon de la Team Rocket, Ptiravi et Gourmelet)

9 cartes Full Art de la Team Rocket dont 6 Pokémon et 3 Dresseur (Artikodin de la Team Rocket, Électhor de la Team Rocket, Sulfura de la Team Rocket, Roigada de la Team Rocket, Smogogo de la Team Rocket et Rattatac de la Team Rocket)

6 cartes Alternative rares (Artikodin de la Team Rocket, Électhor de la Team Rocket, Sulfura de la Team Rocket, Roigada de la Team Rocket, Smogogo de la Team Rocket et Rattatac de la Team Rocket)

Une carte Immersive rare du Plan machiavélique de la Team Rocket

10 cartes à un éclat coloré / bébés shinys

4 cartes à deux éclats colorés (Méga-Dracaufeu Y EX, Salarsen EX, Mimiqui EX et Méga-Mysdibule EX)

2 cartes Gold rares représentant Gromago et le bazooka dégueu de la Team Rocket

Comment ajouter ces nouvelles cartes à votre collection ?

Vous pouvez obtenir ces cartes via les ouvertures de boosters classiques. Sur l'écran d'accueil de l'application, 3 choix de boosters sont proposés : Jours heureux, L'Ambition de la Team Rocket et Domination céleste. Sélectionnez simplement le booster rouge vif au centre de l'écran pour ouvrir un ou 10 paquets.

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La Pioche miracle va aussi proposer le contenu des paquets de cette nouvelle extension. N'hésitez pas à tenter votre chance dès qu'une carte secrète apparaît dans une pioche. Enfin, pensez également à utiliser les fonctions Partage et Échange dans l'onglet Communauté pour troquer vos doublons avec vos amis.

La Team Rocket vous met au défi avec ses missions inédites

Parce qu'ils sont déterminés à dominer le monde, les sbires de la Team Rocket et leurs Pokémon n'hésitent pas à se battre. De nouveaux défis de combat solo axés sur ces monstres ont donc été ajoutés à l'application. En gagnant les duels, vous obtiendrez de nombreuses récompenses, notamment des Sabliers, des points d'expérience et des Tickets boutique.

Collectionner toutes les cartes de l'extension sera aussi une mission à part entière récompensée par de nombreux sabliers et même une couverture de Cartodex exclusive en obtenant 40 cartes différentes. Mais surtout, la Team Rocket vous propose de rejoindre ses rangs en participant à un événement spécial. Dès le 28 août, l'événement « Les missions spéciales de la Team Rocket » débutera avec quelques surprises, alors restez connectés !