Pokémon Pocket : Deux favoris des joueurs se livrent une bataille d'objets cosmétiques

Un match cosmétique est en train de se jouer dans Pokémon Pocket. De chaque côté du ring, un Pokémon très apprécié par de nombreux joueurs. Mais qui sortira vainqueur de ce duel acharné ?

Du tapis de jeu aux protections virtuelles pour vos cartes, Pokémon Pocket propose une vaste collection d'objets cosmétiques pour rendre votre expérience de jeu plus personnelle. Totalement facultatifs, ils restent appréciés des joueurs car ces éléments permettent de montrer aux autres dresseurs leurs Pokémon préférés.

L'arrivée de l'extension Aura palpitante, disponible en jeu depuis le 28 avril 2026, s'accompagne de nouveaux éléments cosmétiques inspirés par certains Pokémon présents dans le set. Deux collections très différentes vont d'ailleurs être proposées et le choix risque d'être difficile car elles mettent à l'honneur deux combattants qui font rêver petits et grands dresseurs.

Zorua et Zoroark prêts à jaillir des ombres

La première met à l'honneur l'un des Pokémon préférés de N : Zorua et son évolution, Zoroark. Les deux Pokémon font partie d'un lot proposé à 22,99 euros et disponible dans la boutique de Poké Lingots. L'ensemble inclut 120 Poké lingots, mais aussi des protège-cartes, une Poké pièce, un tapis de jeu, un cadre et une couverture de Cartodex.

Notons toutefois que ce pack est disponible à l'achat pour une durée limitée. Si vous souhaitez personnaliser votre deck préféré avec Morpeko, il faudra acheter ce pack spécial avant le 27 mai 2026.

Méga-Lucario fait parler ses poings dans la boutique premium de Pokémon Pocket

Dans l'autre coin de ce duel d'objets cosmétiques se tient la vedette de l'extension Aura palpitante. Prêt à frapper, Méga-Lucario va lui aussi recevoir une collection d'objets cosmétiques spéciale. Mais celle-ci ne sera disponible qu'à partir du 1er mai 2026 et sera réservée aux détenteurs du Pass premium de Pokémon Pocket. D'ailleurs, Méga-Lucario devra partager l'affiche dorée de la boutique premium avec Victini.

En validant différentes missions, ils obtiendront des Tickets premium à échanger contre ces accessoires mettant à l'honneur la forme méga-évoluée de Lucario. Ceux-ci couteront entre 3 et 12 tickets premium et incluront un tapis de jeu, une Poké pièce, des protège-cartes, un arrière-plan décoré de pin's représentant toute la ligne évolutive de Riolu...

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Enfin, précisons que ces objets cosmétiques premium seront aussi disponibles pour une durée limitée et disparaitront de la boutique Premium le 1er juillet 2026.