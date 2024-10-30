Pokémon Pocket : Le Pass premium et ses avantages

S'il est possible de jouer gratuitement à Pokémon Pocket, le titre propose aux joueurs qui le souhaitent un Pass premium payant. Mais à quoi donne-t-il accès et quel est son prix ?
Pokémon Pocket offre la possibilité d'ouvrir deux boosters par jour gratuitement et de tenter d'obtenir des cartes rares via la Pioche Miracle
. Comme tout titre free-to-play, il peut être joué sans dépenser d'argent réel en faisant preuve de patience
et en utilisant les différentes récompenses de mission. Toutefois, les dresseurs et dresseuses peuvent bénéficier d'avantages supplémentaires en souscrivant au Pass Premium. S'il n'est pas à considérer comme un Season pass classique, il permet d'accéder à du contenu inédit, mais surtout à des ouvertures supplémentaires.
Ouvrir un booster de plus par jour dans Pokémon Pocket avec le Pass premium
Le Pass premium est disponible depuis le lancement de Pokémon Pocket
le 30 octobre 2024. Pour l'arrivée du titre en France, les joueurs peuvent bénéficier d'une offre d'essai de 14 jours gratuits
. En cas de renouvellement ou une fois la période d'essai terminée, il faudra débourser 9,99 € par mois
pour profiter de cet abonnement premium. Cependant, il promet aux accros des ouvertures de profiter de davantage de boosters.
En effet, le Pass premium permet d'ouvrir gratuitement 3 boosters par jour.
Il peut donc être utile pour étoffer plus rapidement sa collection. Les joueurs concernés ouvrent ainsi 30 à 31 boosters de plus que les joueurs free-to-play (sans faire appel à des objets pour accélérer le temps). Mais les abonnés au Pass premium bénéficient d'autres bonus, notamment des missions Premium.
Une carte exclusive à récupérer grâce au Pass premium de Pokémon Pocket
En accomplissant des missions dédiées, les joueurs obtiennent des Tickets premium. Cette monnaie exclusive peut ensuite être utilisée dans la Boutique, dans l'onglet « Durée limitée / Événements ». Parmi les objets proposés figurent un tapis de jeu, des protège-cartes, une Pièce Pokémon ou encore un arrière-plan à l'effigie de Mewtwo.
Cependant, les collections pourraient changer chaque mois, mettant un dresseur iconique ou un Pokémon à l'honneur.
Enfin, en échangeant un Ticket premium, les abonnés au Pass pourront obtenir une carte promotionnelle Illustration rare de Pikachu.
À l'heure où ces lignes sont écrites, il est impossible de dire si cette carte est intégrée de manière permanente à la Boutique premium ou si une nouvelle carte sera proposée chaque mois.
Toutefois, le Pass premium proposera des cartes Promo à récupérer uniquement de cette manière. L'abonnement est donc recommandé pour les collectionneurs, les amateurs de goodies dématérialisés et pour faire le plein d'objets supplémentaires pour accélérer le temps.
commentaire (1)
Le pass premium et ses missions ne totalisent que 30 tickets récompenses... J'ai acheter le Pikachu promo à 1 ticket sans même imaginer un instant que le Pass PAYANT via ses missions ne garantierait pas de collecter toutes ses récompenses périodiques... Il manque donc aux malchanceux comme moi 1 ticket fatidique pour acheter l'intégralité du set Mewtwo qui disparaîtra au reset des missions 😭😭😭 très déçu de commencer l'aventure Pokémon TCG sur une note aussi amère...