Pokémon Pocket : De nouvelles cartes promotionnelles dévoilées par un leak ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 18 décembre 2024 à 17h45
Alors que la communauté découvre l'extension L'Île Fabuleuse, un leak dévoilerait certaines cartes promotionnelles à venir dans Pokémon Pocket, dont deux à l'effigie de Tortank et Pikachu.
Pokémon Pocket : De nouvelles cartes promotionnelles dévoilées par un leak ?
Depuis son lancement, Pokémon Pocket a réussi à surprendre les joueurs en dévoilant seulement quelques jours avant leur arrivée les nouvelles cartes disponibles en jeu. Cependant, le titre n'échappe pas aux fuites d'informations. Celles-ci permettraient de connaître en avance, si elles sont vérifiées, le contenu des prochains événements temporaires ou les cartes à obtenir. 

Le 17 décembre 2024, un leak appartenant à la deuxième catégorie a été partagé sur les réseaux sociaux. Plusieurs utilisateurs auraient découvert les prochaines cartes promotionnelles intégrées à Pokémon Pocket. De plus, ils précisent que certaines d'entre elles pourraient arriver en jeu avant le début de l'année 2025.

Neuf nouvelles cartes promos dans Pokémon Pocket, dont un Tortank alternatif

Sur Instagram et sur Twitter, plusieurs publications ont mis en avant 9 cartes décorées d'un petit logo indiquant qu'il s'agit de cartes récupérables dans les boosters PROMO ou via un événement en jeu. Parmi ces 9 cartes, deux arborent un petit sceau rouge et blanc à l'effigie de Leveinard, laissant penser qu'elles seront à l'honneur d'un prochain événement Pioche Miracle. Les Pokémon en question sont Salamèche et Carapuce, ce qui complèterait ainsi le trio de première génération. En effet, un Bulbizarre de ce type pouvait être récupéré de cette manière courant décembre, validant ainsi cette théorie. 


Ensuite, 5 des cartes révélées sont décorées d'un tampon bleu orné d'une Pokéball. Ces cartes pourraient être obtenues en ouvrant un booster offert lors d'un événement de combat solo. Si 4 des cartes concernées restent classiques et représentent Évoli, Volcarona, Pashmilla et Vipélierre, la dernière a déjà conquis la communauté. Il s'agit d'un Tortank alternatif, assez similaire au Florizarre qui pouvait être gagné lors de l'événement Butin Florizarre.

Quant aux deux dernières cartes révélées, elles ne possèdent aucun élément permettant de les associer à un événement déjà survenu en jeu. Leur mode d'obtention est encore très mystérieux, mais il pourrait s'agir de cartes offertes aux joueurs ou récupérables en souscrivant un Pass Premium. La première est un Sulfura EX possédant les mêmes attaques que la version proposée dans Puissance génétique. Seule son illustration est différente. Mais la seconde est une carte représentant Pikachu aux côtés de Salamèche, Bulbizarre, Carapuce et Évoli.

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Si cette dernière a déjà conquis le cœur de la communauté, il est encore trop tôt pour savoir comment l'ajouter à votre Cartodex. Cependant, il est quasi certain que toutes ces cartes pourront être obtenues dans les semaines à venir, tant que les boosters de L'Île Fabuleuse seront disponibles.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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