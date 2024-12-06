Pokémon Pocket : Participez dès maintenant à l'événement Pioche miracle

Pour patienter jusqu'à l'arrivée du Père Noël, Pokémon Pocket vous propose de participer à un nouvel événement Pioche miracle. La partie 1 vient de débuter, et elle met Bublizarre à l'honneur.
Régulièrement, Pokémon Pocket
permet aux utilisateurs d'agrandir gratuitement leur collection via les événements Pioche miracle.
Depuis le lancement du jeu le 30 octobre 2024, 2 Pioches miracles thématiques ont déjà été proposées : une avec le duo Miaouss/Leveinard et une autre dédiée aux Pokémon de type Feu
. En ce 6 décembre 2024, la Pioche miracle thématique est de retour sur l'application.
Dès à présent, vous pouvez tenter votre chance pour obtenir gratuitement des Sabliers miracle, des tickets Boutique événement ainsi que deux cartes inédites.
Obtenez un Bulbizarre promotionnel et des accessoires à l'effigie de Florizarre dans Pokémon Pocket
Tout comme pour l'événement Miaouss, des pioches dédiées apparaissent régulièrement dans l'onglet Pioche Miracle
. Deux types de pioches sont proposés. La première vous permet de gagner uniquement des cartes. Considérées comme rares, vous devrez dépenser de la Vitalité miracle pour tenter votre chance. La seconde est totalement gratuite, et propose 2 Sabliers Miracle, 2 tickets et une carte.
Les cartes en question sont Bulbizarre et Magnéti
. Pour l'occasion, chaque carte possède une illustration inédite et un tampon promotionnel. D'ailleurs, l'événement dispose également de missions spéciales
vous demandant d'obtenir plusieurs exemplaires des cartes proposées. En les validant, vous obtiendrez des Tickets boutique événement à échanger contre des accessoires aux couleurs de Florizarre.
À l'heure actuelle, deux arrière-plans et une couverture sont disponibles. Mais continuez d'obtenir ces Tickets même si vous avez acheté les 3 objets. Pendant la partie 2, de nouveaux objets cosmétiques seront ajoutés à la boutique d'événement. Vous pourrez donc les échanger contre d'autres accessoires pour personnaliser votre Cartodex, votre tapis de jeu...
L'événement Pioche miracle Bulbizarre est disponible depuis le 6 décembre 2024 et durera jusqu'au 20 décembre
prochain à 6h59, heure de Paris. Pour conclure, rappelons que Pokémon Pocket est jouable gratuitement depuis tous vos appareils iOS et Android préférés.
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