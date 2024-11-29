Pokémon Pocket : Tentez d'obtenir un Florizarre EX alternatif avec ce nouvel événement

Après Lokhlass EX, Florizarre EX est à l'honneur dans un nouvel événement temporaire Pokémon Pocket. Si la chance est de votre côté, obtenez en récompense cette incroyable carte alternative !
Les événements solo dans Pokémon Pocket
sont l'occasion de participer à des défis accessibles à tous tout en pouvant récupérer des cartes promos inédites. À l'heure actuelle, le titre n'a accueilli qu'un seul événement de ce genre dans l'onglet Combat solo, axé sur Lokhlass et Staross
. Mais depuis le 29 novembre 2024, et pour une durée limitée, l'épreuve est de retour et elle va vous donner la main verte.
Défiez Florizarre EX dans Pokémon Pocket et obtenez de nombreuses récompenses
Pour participer à ce défi individuel, rendez-vous dans l'onglet Combat du jeu, puis sélectionnez Combat Solo. Le Défi Florizarre EX est le premier visible à l'écran et il est divisé en 4 niveaux de difficulté allant de Facile à Expert. Chaque niveau inclut différentes missions à accomplir pour obtenir de l'expérience, des Sabliers boosters, des Poudres éclat, des Tickets Boutique et des Sabliers événements. Mais la récompense la plus convoitée est le booster Promo A.
Cette récompense peut être récupérée en se rendant dans l'onglet Cadeaux, visible tout en haut de l'écran d'accueil de Pokémon Pocket. Une fois obtenue, vous pouvez l'ouvrir comme un paquet classique. Cependant, ce booster promotionnel ne contient qu'une seule carte parmi une sélection de 5 prix différents
. Beaucoup de dresseurs tenteront d'obtenir le premier prix, à savoir la carte Florizarre EX alternative.
Mais attention, vous n'aurez que 4 opportunités d'obtenir des boosters Promo A, un par niveau de difficulté
. Alors, croisez les doigts et augmentez vos chances d'obtention en utilisant un deck Feu pour battre le starter de première génération. Enfin, si vous souhaitez participer, ne trainez pas. L'événement butin Florizarre EX est disponible du 29 novembre jusqu'au 13 décembre à 6h59, heure française.
commentaire (1)
C’est pas un Ex juste un Florizarre de base