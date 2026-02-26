Pokémon Pocket : Comment obtenir l'emblème secret de Dogrino ?

Affichez votre passion pour les Pokémon chiens avec l'emblème secret de Dogrino, l'une des récompenses spéciales de l'extension Merveilles de Paldea. Découvrez comment l'obtenir dans Pokémon Pocket.

À lire également Pokémon Pocket : Tout savoir sur l'extension Merveilles de Paldea

Un dresseur et son chien fidèle

Sbires de la team Star

Mashynn

Menzi

Pepper

Pania

Sbires de la team Star (Full Art)

Mashynn (Full Art)

Menzi (Full Art)

Pepper (Full Art)

Pania (Full Art)

Pepper (Immersive Rare)

Comment afficher cet emblème canin (ainsi que les autres disponibles) dans Pokémon Pocket ?



Une fois que vous avez obtenu l'emblème secret de Dogrino, vous pouvez l'utiliser pour personnaliser votre profil. Vous pourrez alors le voir apparaitre en appuyant sur votre icone au centre de l'écran, mais aussi au lancement d'un match contre l'IA ou un autre joueur.

Chargement du sondage... 0 votant Voter

Pour le sélectionner ou ajouter un autre emblème, appuyez tout d'abord sur votre avatar sur l'écran d'accueil du jeu. Sous l'image et sous votre nom, vous verrez apparaitre un encart Insignes. Appuyez sur l'un des insignes déjà utilisés ou sur un espace vide, puis sélectionnez l'emblème représentant le chien pour l'ajouter à votre profil et le voir apparaître sur votre écran.



N'oubliez pas que vous pouvez afficher jusqu'à trois emblèmes différents simultanément. Alors n'hésitez pas à personnaliser votre profil avec vos Pokémon préférés, qu'il s'agisse Une fois que vous avez obtenu l'emblème secret de Dogrino, vous pouvez l'utiliser pour personnaliser votre profil. Vous pourrez alors le voir apparaitre en appuyant sur votre icone au centre de l'écran, mais aussi au lancement d'un match contre l'IA ou un autre joueur.Pour le sélectionner ou ajouter un autre emblème,Sous l'image et sous votre nom, vous verrez apparaitre un encart Insignes.pour l'ajouter à votre profil et le voir apparaître sur votre écran.N'oubliez pas que vous pouvez afficher jusqu'à trois emblèmes différents simultanément. Alors n'hésitez pas à personnaliser votre profil avec vos Pokémon préférés, qu'il s'agisse des Starters de première génération , de Pikachu ou encore de Miaouss si vous êtes plus team chat que team chien !

Les emblèmes sont de petits accessoires qui permettent à tous les joueurs dede personnaliser leur profil avec leurs créatures préférées. Depuis les débuts du jeu, de nombreux emblèmes colorés ont ainsi été ajoutés, mettant à l'honneur des Pokémon légendaires et des favoris comme Gardevoir, Dracaufeu ou encore Pikachu.permet d'ajouter deux nouveaux emblèmes à votre collection. Mais l'un d'eux vous demandera une bonne dose de chance et des rencontres avec certains des dresseurs les plus connus de la 9e génération.Dans Pokémon Pocket, il existe deux manières d'obtenir des emblèmes. La première consiste à dépenser les Tickets d'extension obtenus en validant des missions thématiques dans la boutique en jeu. Mais la deuxième manière consiste à. L'emblème de Dogrino est rattaché à cette deuxième catégorie.Pour l'obtenir, vous devrez réunir toutes les cartes de la mission secrète « Dresseurs de Paldea ». Cet objectif caché nécessite d'Un tel choix n'est pas anodin car Dogrino est le Pokémon préféré de l'un de ces dresseurs.Cependant, compléter cette collection sera difficile carLes autres cartes sont des variations Full Art et Immersive rare des dresseurs vedettes de cette nouvelle extension, à savoir les Sbires de la Team Star, Mashynn, Menzi, Pepper et Pania. Que ce soit via les ouvertures, les échanges avec vos amis ou la Pioche Miracle, les cartes à réunir pour récupérer l'emblème de Dogrino sont les suivantes :