Pokémon Pocket : Comment créer un deck d'élite pour vos premiers combats ?

Pour faciliter les premiers combats des nouveaux joueurs de Pokémon Pocket, un nouvel outil pratique a été ajouté à l'arrivée de l'extension Aura palpitante. Découvrez comment l'utiliser.

Inspiré par le TCG Pokémon, le titre de DeNA combine le plaisir d'ouvrir des boosters à l'adrénaline des combats contre d'autres joueurs. Pour rendre cet aspect accessible à un large public, Pokémon Pocket a simplifié les règles du jeu et la construction des decks.

Mais imaginer un deck de 20 cartes opérationnel peut être intimidant pour les joueurs débutants. Cependant, des alternatives existent pour se lancer dans le mode Combat du titre.

Un outil pour ajouter de manière permanente un deck d'emprunt à votre collection

Afin de livrer leurs premiers combats, ils peuvent utiliser un deck d'emprunt, débloqué dans l'application quand un joueur obtient la carte phare d'un jeu préconstruit spécifique. Ils peuvent aussi s'inspirer des decks utilisés par les meilleurs joueurs du titre, à l'image du deck Méga-Élecprint EX, du deck Méga-Dracaufeu X EX ou du deck Baojian EX. Mais une autre option existe pour créer un deck en quelques secondes.

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Depuis les débuts de l'extension Aura palpitante, une nouvelle option est disponible dans l'onglet de créations de decks : « Construire à partir d'un deck à thème ». Celle-ci permet de créer automatiquement un deck inspiré par ceux débloqués au gré des ouvertures de cartes.

Cependant, ces decks d'emprunt ne sont utilisables que 10 fois avant de disparaitre. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez recréer un deck obtenu de cette manière et l'utiliser de manière permanente.

Comment utiliser cette option dans Pokémon Pocket ?

L'atout principal de cette fonctionnalité est qu'elle utilise uniquement les decks préconstruits déjà débloqués par le passé. Cela signifie que vous possédez obligatoirement toutes les cartes nécessaires pour le créer. Pour construire un nouveau deck de cette manière, voici la procédure à suivre :

Sélectionner l'onglet Combat dans l'écran d'accueil de Pokémon Pocket (4e icone en bas de l'écran)

Appuyez sur le logo Decks, puis sélectionnez « Mes decks »

Dans l'onglet dédié, appuyez sur « Nouveau » symbolisé par un cadre vide avec le signe + au centre

Puis choisissez l'option « Construire un deck à partir d'un deck à thème

Une nouvelle fenêtre s'ouvre avec toutes les extensions disponibles en jeu. Choisissez l'extension, puis le deck de votre choix

Enfin, appuyez sur « Construire le deck » en bas à droite de l'écran. Ce dernier sera automatiquement ajouté à votre liste de decks

Bien entendu, une fois le deck créé, vous pouvez supprimer certaines cartes pour les remplacer par d'autres plus efficaces ou plus utiles dans la méta actuelle. Mais vous pouvez également utiliser le deck tel quel, ce qui sera très pratique pour les missions contre l'IA ou les défis de Combat solo.