Pokémon Pocket : Gagnez en un éclair avec le deck Méga-Élecsprint EX

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 04 avril 2026 à 11h00
Tout juste arrivé dans Pokémon Pocket, Méga-Élecsprint EX a foncé à toute allure au sommet des decks les plus joués avec une mécanique à la fois rapide à jouer et très efficace. Découvrez comment utiliser son deck ultra-rapide !
Pokémon Pocket : Gagnez en un éclair avec le deck Méga-Élecsprint EX
Méga-Rayonnement, l'extension disponible depuis le 26 mars 2026 dans Pokémon Pocket, a ajouté de nouvelles Méga-évolutions à la collection des joueurs. D'ailleurs, pour la première fois depuis les débuts du titre de DeNA, il est possible d'obtenir des variantes chromatiques de ces méga-transformations.

À lire également

Pokémon Pocket : Tout savoir sur l'extension Méga-Rayonnement

Pokémon Pocket : Tout savoir sur l'extension Méga-Rayonnement

Parmi les nouvelles formes ajoutées au jeu de cartes numériques figure Méga-Élecsprint EX. Ce compagnon canin filant à toute allure ne compte pourtant pas parmi les Pokémon préférés des dresseurs. Pourtant, il est très facile à jouer et devient une menace de taille qui vient à bout de nombreux jeux grâce à sa vitesse et à ses faibles coûts en énergie.

Une base qui a fait ses preuves et qui fonctionne très bien avec l'éclair bleu et jaune

deck-mega-elecsprint
Si vous êtes un habitué des parties classées, vous remarquerez que ce nouveau deck rappelle le deck Plumeline qui avait fait enrager les dresseurs à la sortie de Gardiens astraux. Cependant, Magnéti et Magnéton sont remplacés par Dynavolt et Méga-Élecsprint EX.

La formule reste globalement la même, mais elle est remaniée avec des cartes qui boostent les Pokémon électriques. Mais ici, tout est fait pour invoquer en quelques tours à peine la Méga-évolution et la faire attaquer le plus rapidement possible. S'il n'est pas éliminé très vite, il devient d'ailleurs l'une des menaces les plus redoutées de la méta actuelle.

Chargement du sondage...

0 votant

Ici, le but est de rendre Élecsprint opérationnel dès le tour 3 en exploitant les capacités de Pichu et du Générateur électrique. S'il tarde à apparaitre, Recherches professorales et Copieuse sont là pour vous aider à le trouver. Une fois invoqué, il peut facilement éliminer les premiers Pokémon adverses avec son attaque Accélérateur d'éclair. Même s'il ne possède que 180 points de vie, il peut devenir plus robuste avec les cartes Objet présentes dans le deck.

Les cartes à réunir pour utiliser le deck Méga-Élecsprint EX dans Pokémon Pocket

Dès qu'un Pokémon adverse est éliminé, l'attaque de Méga-Élecsprint Ex inflige 30 points de dégâts supplémentaires. Il peut donc faire jusqu'à 140 points de dommage, ce qui est très difficile à encaisser en début de partie et qui peut facilement vous mener à la victoire. Pour invoquer l'éclair bleu et jaune, voici la liste des cartes à réunir pour créer son deck et les extensions dans lesquelles les retrouver :
  • Pichu (Sagesse entre ciel et mer booster Lugia)
  • Dynavolt x2 (Méga-Rayonnement)
  • Plumeline x2 (Gardiens astraux)
  • Méga-Élecsprint Ex x2 (Méga-Rayonnement)
  • Générateur électrique x2 (Merveilles de Paldea)
  • Poké ball x2 (Boutique en jeu)
  • Copieuse x2 (Méga Ascension booster Léviator)
  • Hélio (Choc Spatio-temporel booster Palkia)
  • Cape géante (Choc Spatio-temporel)
  • Dame du Centre Pokémon (Réjouissances rayonnantes)
  • Recherches professorales x2 (Boutique en jeu)
  • Casque brut (Choc Spatio-temporel booster Palkia)
  • Morgane (Puissance génétique booster Dracaufeu)
deck-mega-elecsprint-compo
Même s'il possède un coût de retraite de 0 énergie, Méga-Élecsprint EX reste un Pokémon avec une endurance assez faible quand il est comparé aux autres Méga-évolutions. Son attaque est aussi très faible tant qu'un autre Pokémon n'a pas été éliminé, alors qu'il est la seule source de dégâts du deck.

Mais son principal défaut est qu'il doit être mis en place rapidement. Si un joueur manque de chance et ne trouve pas rapidement Dynavolt et son évolution, il sera beaucoup plus difficile de l'emporter.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Pokémon Pocket : Choquez la concurrence avec le deck Miraidon EX / Magnézone
Pokémon Pocket 11 juillet 2026

Pokémon Pocket : Choquez la concurrence avec le deck Miraidon EX / Magnézone

Les fortes chaleurs de ce début d'été 2026 ont attiré la foudre dans Pokémon Pocket. Découvrez comment utiliser le deck de Miraidon et Magnézone, les nouveaux rois de la méta.
Pokémon Pocket : Les missions secrètes de Jours heureux et comment les valider
Pokémon Pocket 30 juin 2026

Pokémon Pocket : Les missions secrètes de Jours heureux et comment les valider

Découvrez les cartes à obtenir dans Pokémon Pocket pour compléter les missions cachées de l'extension Jours heureux et les récompenses qui y sont rattachées.
Pokémon Pocket : Psykokwak vedette d'une carte Promo très colorée
Pokémon Pocket 30 juin 2026

Pokémon Pocket : Psykokwak vedette d'une carte Promo très colorée

Vous aimez Psykokwak et Pokémon Pocket ? Alors cette nouvelle carte dans les teintes de jaune et de bleu devrait vous plaire. Mais pour l'obtenir, il faut passer par une case qui divise.

commentaire (0)