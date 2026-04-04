Pokémon Pocket : Gagnez en un éclair avec le deck Méga-Élecsprint EX

Tout juste arrivé dans Pokémon Pocket, Méga-Élecsprint EX a foncé à toute allure au sommet des decks les plus joués avec une mécanique à la fois rapide à jouer et très efficace. Découvrez comment utiliser son deck ultra-rapide !
Méga-Rayonnement, l'extension disponible depuis le 26 mars 2026 dans Pokémon Pocket
, a ajouté de nouvelles Méga-évolutions à la collection des joueurs. D'ailleurs, pour la première fois depuis les débuts du titre de DeNA, il est possible d'obtenir des variantes chromatiques de ces méga-transformations.
Parmi les nouvelles formes ajoutées au jeu de cartes numériques figure Méga-Élecsprint EX
. Ce compagnon canin filant à toute allure ne compte pourtant pas parmi les Pokémon préférés des dresseurs. Pourtant, il est très facile à jouer et devient une menace de taille qui vient à bout de nombreux jeux grâce à sa vitesse et à ses faibles coûts en énergie.
Une base qui a fait ses preuves et qui fonctionne très bien avec l'éclair bleu et jaune
Si vous êtes un habitué des parties classées, vous remarquerez que ce nouveau deck rappelle le deck Plumeline qui avait fait enrager les dresseurs
à la sortie de Gardiens astraux. Cependant, Magnéti et Magnéton sont remplacés par Dynavolt et Méga-Élecsprint EX.
La formule reste globalement la même, mais elle est remaniée avec des cartes qui boostent les Pokémon électriques. Mais ici, tout est fait pour invoquer en quelques tours à peine la Méga-évolution
et la faire attaquer le plus rapidement possible. S'il n'est pas éliminé très vite, il devient d'ailleurs l'une des menaces les plus redoutées de la méta actuelle.
Ici, le but est de rendre Élecsprint opérationnel dès le tour 3 en exploitant les capacités de Pichu et du Générateur électrique.
S'il tarde à apparaitre, Recherches professorales et Copieuse sont là pour vous aider à le trouver. Une fois invoqué, il peut facilement éliminer les premiers Pokémon adverses avec son attaque Accélérateur d'éclair. Même s'il ne possède que 180 points de vie, il peut devenir plus robuste avec les cartes Objet présentes dans le deck.
Les cartes à réunir pour utiliser le deck Méga-Élecsprint EX dans Pokémon Pocket
Dès qu'un Pokémon adverse est éliminé, l'attaque de Méga-Élecsprint Ex inflige 30 points de dégâts supplémentaires
. Il peut donc faire jusqu'à 140 points de dommage, ce qui est très difficile à encaisser en début de partie et qui peut facilement vous mener à la victoire. Pour invoquer l'éclair bleu et jaune, voici la liste des cartes à réunir pour créer son deck et les extensions dans lesquelles les retrouver :
- Pichu (Sagesse entre ciel et mer booster Lugia)
- Dynavolt x2 (Méga-Rayonnement)
- Plumeline x2 (Gardiens astraux)
- Méga-Élecsprint Ex x2 (Méga-Rayonnement)
- Générateur électrique x2 (Merveilles de Paldea)
- Poké ball x2 (Boutique en jeu)
- Copieuse x2 (Méga Ascension booster Léviator)
- Hélio (Choc Spatio-temporel booster Palkia)
- Cape géante (Choc Spatio-temporel)
- Dame du Centre Pokémon (Réjouissances rayonnantes)
- Recherches professorales x2 (Boutique en jeu)
- Casque brut (Choc Spatio-temporel booster Palkia)
- Morgane (Puissance génétique booster Dracaufeu)
Même s'il possède un coût de retraite de 0 énergie, Méga-Élecsprint EX reste un Pokémon avec une endurance assez faible quand il est comparé aux autres Méga-évolutions. Son attaque est aussi très faible tant qu'un autre Pokémon n'a pas été éliminé,
alors qu'il est la seule source de dégâts du deck.
Mais son principal défaut est qu'il doit être mis en place rapidement. Si un joueur manque de chance et ne trouve pas rapidement Dynavolt et son évolution, il sera beaucoup plus difficile de l'emporter
.
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