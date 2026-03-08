Pokémon Pocket : Utilisez la force de l'Épée du Fléau avec le deck Baojian EX

Présenté comme l'Épée du Fléau dans la neuvième génération de jeux Pokémon, Baojian EX fait exploser son pouvoir dans Pokémon Pocket avec un deck qui s'est rapidement imposé parmi les plus redoutables de Merveilles de Paldea.
Si Koraidon et Miraidon sont les Pokémon légendaires des jeux Pokémon Écarlate et Violet
, ils ont rapidement été rejoints par ceux qui sont surnommés « Les Trésors du Fléau ». Ceux-ci ont déjà eu droit à leurs cartes respectives dans le JCC papier, mais ils viennent officiellement de faire leurs débuts dans Pokémon Pocket
avec l'extension Merveilles de Paldea
.
Malgré la présence des 4 Trésors du Fléau, seul l'un d'entre eux est parvenu à se hisser parmi les champions des parties classées : Baojian EX.
Une variante du deck Suicune EX avec l'Épée du Fléau en vedette
En voyant sa composition, celles et ceux qui jouaient en parties classées à l'arrivée de l'extension Source secrète vont voir dans le deck Baojian EX une redite du deck Suicune EX. Si quelques cartes ont changé par rapport à ce dernier, il repose pourtant sur un principe très différent : attacher le plus d'énergies possibles à un seul Pokémon pour éliminer rapidement les monstres adverses.
Pour cela, Baojian EX est un candidat très efficace. Son attaque Bond Stalactite peut cibler n'importe quelle créature
et pas uniquement celle présente sur le poste actif opposé. Mais elle nécessite 3 énergies de type Eau attachées à Baojian EX. C'est là que Glaivodo entre en jeu avec son talent Création de glace
.
Ce talent permet d'attacher une énergie de type Eau gratuitement au Pokémon présent sur le poste actif. Avec ce duo qui a déjà été utilisé dans le TCG Pokémon papier par le passé, les Pokémon sur le banc deviennent des proies que l'Épée du Fléau prendra plaisir à traquer.
Les cartes à réunir pour jouer le deck Baojian EX dans Pokémon Pocket
Parce qu'ils apprécient le Pokémon Fléau de type Glace (transformé en type Eau dans le TCG Pokémon
) ou parce qu'ils veulent augmenter leurs chances de victoires en parties classées, de nombreux joueurs et joueuses souhaitent donc utiliser le deck Baojian EX. Pour tester son efficacité en combat solo ou défier d'autres dresseurs, voici la liste des cartes à réunir et leurs extensions respectives :
- Frigodo x2 (Merveilles de Paldea)
- Glaivodo x2 (Merveilles de Paldea)
- Baojian EX (Merveilles de Paldea)
- Suicune EX x2 (Source secrète)
- Poké Ball x2 (Boutique en jeu)
- Super Bonbon x2 (Gardiens astraux)
- Copieuse (Méga Ascension booster Léviator)
- Cape géante x2 (Choc Spatio-temporel)
- Guzma (Gardiens astraux booster Lunala)
- Canot gonflable (Source secrète)
- Mars (Choc Spatio-temporel)
- Recherches professorales x2 (Boutique en jeu)
- Plaine du départ (Merveilles de Paldea)
S'il est relativement efficace, les utilisateurs de Pokémon Pocket souhaitant utiliser ce deck doivent garder en tête qu'il n'est pas infaillible. Dans un premier temps, l'attaque Bond Stalactite de Baojian EX est extrêmement gourmande
. Avec 3 énergies défaussées et des dégâts sous la barre des 140 points de dommage nécessaires pour venir à bout de la plupart des Pokémon EX du jeu, elle doit être jouée au bon moment pour être efficace.
De plus, Baojian EX ne possède que 130 points de vie, ce qui est très moyen pour un Pokémon EX.
Il peut être joué immédiatement mais il n'est pas à l'abri d'attaques pouvant l'éliminer en une seule fois. Vous devrez donc l'équiper de la Cape géante et avoir la Plaine de départ sur le terrain pour augmenter ses chances de survie.
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