Pokémon Pocket célèbre le printemps avec une Apparition massive de type Plante

Récupérez facilement des cartes pour améliorer vos decks Plante et même une Évolition avec le tout nouvel événement Apparition massive de Pokémon Pocket.
Chaque mois, Pokémon Pocket
propose un événement Apparition massive
. Axé autour d'un type de Pokémon, il permet de compléter son cartodex en obtenant des cartes pouvant être difficiles à récupérer sans un peu de chance ou des échanges. En janvier 2025, le thème était les Pokémon Psy
. Février 2025 a quant à lui fait la part belle aux Pokémon de type Ténèbres
.
Mars étant le mois du printemps, le type à l'honneur pour l'Apparition massive mensuelle est donc le type Plante. Au total, vous pouvez obtenir de cette manière jusqu'à 14 cartes différentes
, dont 2 holographiques et une carte EX d'un Pokémon très apprécié.
Phyllali EX, Majaspic et des insectes vont vous mettre au vert dans Pokémon Pocket
Pour participer, il vous suffit de vous rendre dans la catégorie Pioche miracle
, accessible depuis l'écran principal de Pokémon Pocket. Lorsqu'un événement Apparition massive est proposé, trois Pioches miracle différentes peuvent apparaitre de manière aléatoire :
- Dans la majorité des cas, la pioche est gratuite et constituée de cartes communes ou unco ainsi que d'objets comme des Sabliers boosters ou des Tickets boutique.
- En vous connectant, vous pouvez tomber sur une Pioche miracle améliorée. Avec celle-ci, vous pouvez voir apparaitre des cartes holographiques comme Vortente ou Majaspic, carte centrale du deck Celebi EX
- Enfin, la Pioche Rare peut apparaitre, et celle-ci vous donne la possibilité d'obtenir des Pokémon unco ou holo de type Plante ainsi que la carte la plus rare de l'événement, Phyllali EX de l'extension Lumière triomphale. Dans les deux cas, vous devrez dépenser des Vitalités miracle pour tenter votre chance.
Mais ce n'est pas tout ! En plus de compléter votre Cartodex, ce nouvel événement possède ses propres missions.
Celles-ci sont accessibles dans l'onglet Événement/durée limitée. Si vous les validez, vous obtiendrez en récompense des Tickets boutique ainsi que des Sabliers miracle. Pendant la durée de l'événement, des effets déco inédits peuvent être obtenus pour Phyllali EX.
Vous pouvez ainsi donner une touche de magie supplémentaire à votre Évolition préférée. Mais vous n'avez que quelques jours pour en profiter.
L'apparition massive de type Plante est accessible à tous les joueurs de Pokémon Pocket depuis le 24 mars à 7h00 heure française. Elle sera active jusqu'au 30 mars à 6h59
, alors ne manquez pas cette opportunité si vous aimez les Pokémon Plante ou s'il manque des cartes à votre collection !
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